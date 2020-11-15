Kapalı Maraş’ta tarihi anlar! İşte ziyaretten kareler...

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı Kapalı Maraş'ta düzenlenen etkinliğe katıldı.



Liderler burada incelemelerde bulundu ve fotoğraflar çektirdi.

Daha sonra Kapalı Maraş'ta yemek yendi. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.



