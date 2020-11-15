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Kapalı Maraş’ta tarihi anlar! İşte ziyaretten kareler...

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ev sahipliğinde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı Kapalı Maraş'taki düzenlenen etkinliğe katıldı.

Giriş Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 19:41 Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2020 Pazar 19:42
Kapalı Maraş’ta tarihi anlar! İşte ziyaretten kareler...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 37'nci kuruluş yıldönümü nedeniyle düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli KKTC'deydi.

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Kapalı Maraş’ta tarihi anlar! İşte ziyaretten kareler...

Başkan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de yer aldığı Kapalı Maraş'ta düzenlenen etkinliğe katıldı.

Liderler burada incelemelerde bulundu ve fotoğraflar çektirdi.

Daha sonra Kapalı Maraş'ta yemek yendi. Başkan Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan da eşlik etti.

Kapalı Maraş’ta tarihi anlar! İşte ziyaretten kareler...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından resmi törenle karşılandı.

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Kapalı Maraş’ta tarihi anlar! İşte ziyaretten kareler...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise başkent Lefkoşa'daki Ercan Havalimanı'nda yetkililer tarafından karşılanmıştı.

Kapalı Maraş’ta tarihi anlar! İşte ziyaretten kareler...

Başkan Erdoğan, KKTC'nin 37. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle başkent Lefkoşa'da düzenlenen törenlere iştirak etti.

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