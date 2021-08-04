Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangın havadan görüntülendi

HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI

Orman yangınlarında en hassas tesislerin başında gelen Kemerköy Termik Santral yönetimi, bölgede her türlü tedbirin alındığını açıkladı. Termik Santral olarak bir yandan bölgedeki yangınlara gerekli desteği verirken, diğer yandan da santral bölgesinde söndürme ekiplerinin yanı sıra kendilerinin de her türlü tedbiri aldıklarını belirten YK Enerji Yönetimi, açıklaması ile adeta yüreklere su serpti.