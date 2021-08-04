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Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangın havadan görüntülendi
Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşan yangın havadan görüntülendi
Muğla'nın Milas ilçesinTürkevleri Mahallesi'ndeki yangın, sarp ve kayalık arazide zaman zamanda yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor. Her türlü önlemlerin alındığı belirtilen Kemerköy Termik Santrali'ne kadar yaklaşan yangın, drone ile havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:24
Güncelleme Tarihi: 4 Ağustos 2021 Çarşamba 16:36
Türkevleri Mahallesi'ndeki yangın, sarp ve kayalık arazide zaman zamanda yerleşim yeri yakınlarında etkisini sürdürüyor. Rüzgarında etkisiyle yayılan yangına, bölgede bulunan çok sayıda yangın söndürme ekibince müdahale ediliyor.
Bazı ekipler ise yerleşimin yoğun olduğu alanlarda güvenlik amacıyla bekletiliyor. Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşık 400 metre kadar yaklaşan yangın drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde yangının geniş bir alanda devam ettiği görülüyor.
Rüzgarın da şiddetiyle büyüyen orman yangını, Ören bölgesini duman altında bıraktı. Yüzlerce metre yükseğe ulaşan dumanların Kemerköy Termik Santraline doğru ilerlemesi tedirginliğe neden oldu.
HER TÜRLÜ TEDBİR ALINDI
Orman yangınlarında en hassas tesislerin başında gelen Kemerköy Termik Santral yönetimi, bölgede her türlü tedbirin alındığını açıkladı. Termik Santral olarak bir yandan bölgedeki yangınlara gerekli desteği verirken, diğer yandan da santral bölgesinde söndürme ekiplerinin yanı sıra kendilerinin de her türlü tedbiri aldıklarını belirten YK Enerji Yönetimi, açıklaması ile adeta yüreklere su serpti.
YK Enerji Yönetimi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada "Milas'ın Çökertme-Mazı-Gökbel mevkisinde devam eden orman yangınının Milas Ören'de bulunan Kemerköy Termik Santrali'ne yaklaşması ile ilgili olarak güncel gelişmeler ışığında kamuoyunu yeniden bilgilendirmek istiyoruz.