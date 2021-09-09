KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Savunma Bakanı Akar, İzmir Airshowu izledi

Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün büyüleyen gösterisiyle başlayan hava şovu, helikopter saygı duruşu Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı Gösterisi başta olmak üzere sivil ve askeri hava gösterileriyle devam etti.