KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Savunma Bakanı Akar, İzmir Airshowu izledi

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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Savunma Bakanı Akar, "İzmir Airshow"u izledi
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Milli Savunma Bakanı Akar, "İzmir Airshow"u izledi
İzmir'in kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen havacılık gösterisi İzmir Airshow, 9 Eylül coşkusunu göklere taşıdı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9 Eylül dolayısıyla Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleştirilen hava gösterisini vatandaşlarla izledi.
Giriş Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 19:33
Güncelleme Tarihi: 9 Eylül 2021 Perşembe 19:38
Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Adalar Denizi ve Yunanistan ile Komşuluk İlişkileri Sorunları Sempozyumu"nun ardından KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Milli Savunma Bakanı Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Gündoğdu Meydanı'na geçti.
Burada 9 Eylül kurtuluş etkinlikleri kapsamında İzmir Valiliği himayesinde gerçekleştirilen "İzmir Airshow"u izleyen KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Bakan Akar ve TSK komuta kademesine vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.
Günbatımına kadar devam eden etkinlikte 12 farklı hava gösteri ekibi, 50'nin üzerinde hava aracıyla İzmir semalarında adeta dans etti.
Türk Yıldızları ve Solo Türk'ün büyüleyen gösterisiyle başlayan hava şovu, helikopter saygı duruşu Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Polis Havacılık Üzüm Salkımı Gösterisi başta olmak üzere sivil ve askeri hava gösterileriyle devam etti.
Ay yıldızlı bayrağın gökyüzünü renklendirdiği gösteriyi izlemek için Gündoğdu Meydanı ve Kordon'a akın eden İzmirliler, hatıra fotoğrafları çektirerek unutulmaz anları ölümsüzleştirdi.