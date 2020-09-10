  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Galeri KKTC’de SAS ve SAT timlerinden nefes kesen tatbikat

KKTC’de SAS ve SAT timlerinden nefes kesen tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı'nca, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) harekâtları ile devam ettiği açıklandı.

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 17:52 Güncelleme Tarihi: 10 Eylül 2020 Perşembe 17:52
KKTC’de SAS ve SAT timlerinden nefes kesen tatbikat

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) harekâtları ile devam ettiği açıklandı.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
KKTC’de SAS ve SAT timlerinden nefes kesen tatbikat

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı; SAT-SAS harekâtları ile devam ediyor" denildi.

KKTC’de SAS ve SAT timlerinden nefes kesen tatbikat

İşte tatbikattan yeni görüntüler...

KKTC’de SAS ve SAT timlerinden nefes kesen tatbikat
KKTC’de SAS ve SAT timlerinden nefes kesen tatbikat
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İzmir açıklarındaki bu görüntü Yunan'ı panikletti!
İzmir açıklarındaki bu görüntü Yunan'ı panikletti!
  • SON DAKİKA