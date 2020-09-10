KKTC’de SAS ve SAT timlerinden nefes kesen tatbikat

KKTC’de SAS ve SAT timlerinden nefes kesen tatbikat

Milli Savunma Bakanlığı'nca, 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2020 Tatbikatı'nın, sualtı taarruz (SAT) ve sualtı savunma (SAS) harekâtları ile devam ettiği açıklandı.