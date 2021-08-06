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Haberler Galeri Komandolar karadan helikopterler havadan Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor

Komandolar karadan helikopterler havadan Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor

Ege Bölgesi'ni etkisi altına alan orman yangınları Muğla'dan sonra Aydın'a da sıçradı. Muğla'nın 8 ilçesinde Aydın'ın ise 2 ilçesinde devam eden yangınları söndürmek için komandolar da yangın bölgelerine sevk edildi. Yangının en şiddetli ve riskli olan bölgelerinden Milas Bayır köyünde devam eden yangınlara Foça ve İstanbul'dan gelen komandolar müdahale etti.

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 18:53 Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 19:02
Komandolar karadan helikopterler havadan Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor

Ege Bölgesi'ni etkisi altına alan orman yangınları Muğla'dan sonra Aydın'a da sıçradı. Muğla'nın 8 ilçesinde Aydın'ın ise 2 ilçesinde devam eden yangınları söndürmek için Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı komandolar da yangın bölgelerine sevk edilirken, helikopterler de havadan müdahale ediyor.

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Komandolar karadan helikopterler havadan Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor

Yangının en şiddetli ve riskli olan bölgelerinden Milas Bayır köyünde devam eden yangınlara Foça ve İstanbul'dan gelen komandolar müdahale etti.

Komandolar karadan helikopterler havadan Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor

Zaman zaman TOMA'larla zaman zaman ise arazide söndürme ekipleri ile çalışan komandoların bir kısmı da alevlerin yaklaştığı kırsal Bayır köyünü korumak için uğraş veriyor.

Komandolar karadan helikopterler havadan Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor

Çam ormanları ile kaplı bölgede mücadele devam ederken alevler hızla köye doğru ilerliyor.

Komandolar karadan helikopterler havadan Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor

Söndürme ekipleri, komandolar ve köylüler karadan askeri helikopterler ise havadan alevlerin yaklaştığı Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor.

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