Haberler Galeri Komandolar karadan helikopterler havadan Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor

Komandolar karadan helikopterler havadan Bayır köyünü kurtarmaya çalışıyor

Ege Bölgesi'ni etkisi altına alan orman yangınları Muğla'dan sonra Aydın'a da sıçradı. Muğla'nın 8 ilçesinde Aydın'ın ise 2 ilçesinde devam eden yangınları söndürmek için komandolar da yangın bölgelerine sevk edildi. Yangının en şiddetli ve riskli olan bölgelerinden Milas Bayır köyünde devam eden yangınlara Foça ve İstanbul'dan gelen komandolar müdahale etti.

Giriş Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 18:53 Güncelleme Tarihi: 6 Ağustos 2021 Cuma 19:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





