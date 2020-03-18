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Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar!

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüsün laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs olmadığı ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayıldığı, bu virüse karşı henüz kullanılabilecek bir aşı bulunmadığı belirtildi. İşte koronavirüs salgını ile ilgili doğru bilinen yanlışlar...

Giriş Tarihi: 18 Mart 2020 Çarşamba 12:22 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2020 Çarşamba 12:22
Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar!

Bilim insanları, Kovid-19'un bir virüs hastalığı olduğu için antibiyotiklerin virüse etki etmediği ve evcil hayvanlardan insanlara Kovid-19 geçişinin saptanmadığı bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Üniversitesi (AÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadelede doğru bilinen yanlışların sağlığı tehdit edebildiğine ve bilgi kirliliğine yol açtığına dikkati çekti.

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Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar!

Sosyal medyada, yeni tip koronavirüsle ilgili çok sayıda yanlış bilginin yer aldığına işaret eden Azap, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

"ANTİBİYOTİKLER VİRÜSE ETKİ ETMEZ"

Prof. Dr. Azap'ın verdiği bilgiye göre, Kovid-19'a ilişkin doğru bilinen yanlışlar arasında öne çıkanlar şöyle:

"YANLIŞ: 'Kovid-19 sadece yaşlı nüfusu etkileyen bir virüstür.'

DOĞRU: Kovid-19 erişkin yaştaki tüm bireyleri etkileyebilir. Hastalığı ağır geçirme olasılığı, yaş ilerledikçe artmaktadır. Özellikle 60 yaş üzerindeki bireylerde risk artmakta, 40 yaşın altında binde 2 olan ölüm oranı 80 yaşın üzerine çıkıldığında yüzde 15'e ulaşmaktadır.

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar!

YANLIŞ: 'Kovid-19, laboratuvarda üretilmiş bir virüstür.'

DOĞRU: Kovid-19 laboratuvar ortamında hazırlanmış bir virüs değildir ve mikroorganizmaların geçirdikleri doğal basamaklar sonucu topluma yayılmıştır.

Zaten yeni virüslerin neden olacağı salgınların Güneydoğu Asya'dan çıkması tıp çevrelerinde beklenen bir durumdur. Buradaki yoğun insan nüfusu ve çeşitli hayvanların çok sayıda olması, hayvanlar ve insanlar arasında temasın fazla olmasına, bu da virüslerin değişime uğrama riskinin artmasına neden olmaktadır.

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar!

YANLIŞ: 'Kovid-19 için aşı geliştirildi ancak henüz piyasaya sürülmedi.'

DOĞRU: Kovid-19 için henüz geliştirilmiş kullanılabilecek bir aşı bulunmamaktadır. Bu alan çok fazla ve hızlı şekilde çalışma yapılmakta olan bir alandır.

Henüz kullanabilecek bir aşı olmamakla birlikte devam eden 30 civarında bilimsel çalışma bulunmaktadır. Ancak bağışıklık sistemi ile koronavirüsler arasındaki karmaşık ilişki çok aydınlatılamamış olduğundan geliştirilecek aşıların ne kadar ve ne süreyle etkili olacağı bilinmemektedir. Etkili bir aşının bir yıldan önce geliştirilmesi beklenmemektedir.

Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar!

YANLIŞ: 'Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımı gereklidir.'

DOĞRU: Kovid-19 bir virüs hastalığı olup antibiyotik kullanımının hastalık seyri üzerine bir etkisi yoktur. Antibiyotikler virüse etki etmez.

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