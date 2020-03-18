Koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar!

Sosyal medyada, yeni tip koronavirüsle ilgili çok sayıda yanlış bilginin yer aldığına işaret eden Azap, bunlara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
"ANTİBİYOTİKLER VİRÜSE ETKİ ETMEZ"
Prof. Dr. Azap'ın verdiği bilgiye göre, Kovid-19'a ilişkin doğru bilinen yanlışlar arasında öne çıkanlar şöyle:
"YANLIŞ: 'Kovid-19 sadece yaşlı nüfusu etkileyen bir virüstür.'
DOĞRU: Kovid-19 erişkin yaştaki tüm bireyleri etkileyebilir. Hastalığı ağır geçirme olasılığı, yaş ilerledikçe artmaktadır. Özellikle 60 yaş üzerindeki bireylerde risk artmakta, 40 yaşın altında binde 2 olan ölüm oranı 80 yaşın üzerine çıkıldığında yüzde 15'e ulaşmaktadır.