Koronavirüsle mücadelede evde kalmanın önemi

Koronavirüsler, bilim insanlarınca "Hem hayvanlarda hem insanlarda hastalığa neden olabilen büyük bir virüs ailesi" olarak tanımlanırken, ilk kez Çin'de görülmesinin ardından çok kısa süre içerisinde hızla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) insandan insana bulaşması nedeniyle de göze çarpıyor.

Bu nedenle neredeyse yer yüzünde görülmediği ülke kalmayan Kovid-19 ile mücadele, karar vericilerin aldığı önlemler kadar, toplumların sosyal mesafelenme sağlayarak "evde kal" çağrılarına uymasıyla da şekilleniyor.