Kudüs aşığı şair Nuri Pakdil'in herkesin okuması gereken kitapları...

'Kudüs Şairi' olarak bilinen ve Kudüs hakkındaki eserleriyle tanınan şair/yazar Nuri Pakdil hayatını kaybetti. Nuri Pakdil'i anlatmak "Gece, Kudüs ve Yalnızlık" kelimelerini teker teker şerh etmekle eş değerdir. 1934 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Türk Edebiyatı'nın usta yazarı Nuri Pakdil 85 yaşında hayatını kaybetti. Nuri Pakdil, çıkardığı dergiler, yazdığı kitap ve şiirler ile edebiyat dünyasında gönüllerde taht kurmuştu. Yazarlığı boyunca 16 müstear isim kullanan Nuri Pakdil'in en çok tercih ettiği ise "Ebubekir Sonumut" olmuştur. İşte Kudüs aşığı usta yazarın her kütüphanede olması gereken eserleri...