Kudüs aşığı şair Nuri Pakdil'in herkesin okuması gereken kitapları...

Nuri Pakdil, 1969'dan 1981'e kadarki süreçte kaleme aldığı denemeleri, 'Biat' adı verdiği üç kitapta topladı. Edebiyat Dergisi Yayınları arasında çıkan 'Biat I', Haziran 1973'te; 'Biat II', Ocak 1977'te ve 'Biat III', Nisan 1981'de yayımlandı. Yabancılaşmaya karşı direnen, medeniyetimizi, dolayısıyla biatı savunan yazar, yazılması on üç yıl süren bu üç kitapta, 'biat' kavramını ülke gündemine taşıdı; kültür, sanat ve edebiyat boyutu üzerinde durdu. Çünkü 'biat', medeniyetimizi kuran akıl ve iradeyi ortaya çıkaracaktı, ülkemizin öze dönüş yolculuğuna çıkışı biatla gerçekleşecekti.

Nuri Pakdil, 'Biat' adlı kitabında, Cumhuriyet dönemi edebiyatını ve yerli düşünceyi değerlendirir: "Cumhuriyet dönemi edebiyatı, Asya'dan, Afrika'dan, Ortadoğu'dan kopuk bir edebiyattır. Daha da kötüsü, Ortadoğu'yu yadsıma belgeleriyle doludur. Cumhuriyet dönemi edebiyatı, halkının inançları dışında, halkına karşı oluşan bir edebiyattır."

Nuri Pakdil'in Biat I, Biat II ve Biat III adlı kitapları birbirini tamamlar nitelikte. Bir bütünlüğün oluşması için, üç kitabın birlikte okunması faydalı olacaktır.