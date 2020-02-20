  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Kuzey Ege Otoyolu, 22 Şubat'ta Başkan Erdoğan tarafından açılacak

Kuzey Ege Otoyolu, 22 Şubat'ta Başkan Erdoğan tarafından açılacak

İzmir'de yapımı tamamlanan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolu ve bağlantı yolları, 22 Şubat Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. 'Kuzey Ege Otoyolu', İzmir-Çandarlı arasını yaklaşık 40 dakikaya düşürecek.

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:16 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2020 Perşembe 10:16
Kuzey Ege Otoyolu, 22 Şubat'ta Başkan Erdoğan tarafından açılacak

2017 yılında ihalesi yapılan Kuzey Ege Otoyolu, 22 Şubat Cumartesi günü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenle hizmete girecek.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Kuzey Ege Otoyolu, 22 Şubat'ta Başkan Erdoğan tarafından açılacak

İzmir'de önemli sanayi ve turizm merkezlerinin bulunduğu kuzey aksında trafik sorununa önemli ölçüde çözüm sağlayacak Kuzey Ege Otoyolu, bölgedeki demir çelik fabrikaları, limanlar ve organize sanayi bölgelerinin bulunduğu Aliağa güzergahı ile Foça'daki turizm merkezlerinin hızlı ulaşım ihtiyacını karşılayacak.

Kuzey Ege Otoyolu, 22 Şubat'ta Başkan Erdoğan tarafından açılacak

Yaklaşık 96 kilometre uzunluğa sahip otoyol üzerinde 946 metre uzunluğunda Buruncuk Tüneli inşa edildi. 12 köprülü kavşak, 2 hemzemin kavşak, 7 ücret toplama alanı, 3 otoyol hizmet alanı, 6 viyadük, 38 köprü ve 182 menfezin bulunduğu otoyol, İzmir Çevre Yolu Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağından Çandarlı çıkışına kadar olan mesafeyi yaklaşık 40 dakikaya indirecek.

Kuzey Ege Otoyolu, 22 Şubat'ta Başkan Erdoğan tarafından açılacak

Güzergahın Koyundere kavşağı ile Çandarlı çıkışı arasındaki bölümü ise 25 dakikada geçilebilecek. Otoyolun yapımı planlanan Kuzey Ege Limanı'nın da trafik yükünü önemli ölçüde karşılaması bekleniyor.

İHA

Kuzey Ege Otoyolu, 22 Şubat'ta Başkan Erdoğan tarafından açılacak
Kuzey Ege Otoyolu, 22 Şubat'ta Başkan Erdoğan tarafından açılacak
Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı İran’da 2 kişide koronavirüsü teşhis edildiği bildirildi
İran’da 2 kişide koronavirüsü teşhis edildiği bildirildi
BİZE ULAŞIN