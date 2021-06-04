Marmara Denizi'ndeki müsilaj rüzgarın etkisiyle yüzeye çıktı

Bu tabaka denizin üzerini komple kapladığı için oksijen bitiyor. Balıklar büyüyüp yukarıya çıkamıyorlar. Sabahtan beri kaç tane balık gördük. Deniz bizim pisliğimizi bize geri kusuyor adeta. Kirlilik nedeniyle teknelerin motor temizleme ve arıtma sistemleri, filtre sistemleri tıkanıyor. Büyük masraflar çıkacak yakında. Yola çıkamıyoruz. Filtrelerin emdiği sularla sistemler bozuluyor. Bu zarar hepimize sadece denizciye ya da balıkçıya değil."