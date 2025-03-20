Marmaris Belediyesi’nin Sinpaş kararı mahkemeden döndü

Marmaris içmeler'de inşaatı süren sinpaş gayrimenkul yatırım ortaklığı A.Ş.'ye ait Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. mahkeme, marmaris belediyesi'nin projeye kestiği yıkım ve para cezası kararını durdurdu.