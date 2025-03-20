  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Galeri Marmaris Belediyesi’nin Sinpaş kararı mahkemeden döndü

Marmaris Belediyesi’nin Sinpaş kararı mahkemeden döndü

Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesiyle ilgili yıkım ve para cezası kararı mahkemece durduruldu.

OSMAN AKÇA

Giriş Tarihi : Son Güncelleme :

Marmaris Belediyesi’nin Sinpaş kararı mahkemeden döndü

Marmaris içmeler'de inşaatı süren sinpaş gayrimenkul yatırım ortaklığı A.Ş.'ye ait Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. mahkeme, marmaris belediyesi'nin projeye kestiği yıkım ve para cezası kararını durdurdu.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Marmaris Belediyesi’nin Sinpaş kararı mahkemeden döndü

2,7 MİLYARLIK CEZA

Projeye verilen ruhsatlarla ilgili açılan davada, muğla 3. idare mahkemesi, "imar durum belgesi" ve 17 adet yapı ruhsatını iptal etmişti.

Marmaris Belediyesi’nin Sinpaş kararı mahkemeden döndü

Marmaris Belediyesi ise, inşaat alanında mühürleme işlemi yapmış, usulsüzlükler nedeniyle Sinpaş'a 2,7 milyar TL idari para cezası kesmişti. Muğla 3. İdare Mahkemesi, Marmaris Belediyesi'nin kestiği yıkım ve para cezası kararının yürütmesini durdurdu.

Marmaris Belediyesi’nin Sinpaş kararı mahkemeden döndü

Şirketten yapılan açıklamada, "Mahkeme, savunma ve ara kararı cevap süresinin 30 gün olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar vermiştir" denildi.