Marmaris’te sağanak yağış! Derelerden akan sular denizin rengini değiştirdi

"YANGINDAN KALAN AĞAÇLAR ELEKTRİK TELLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ'

Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde yağmur ve şiddetli rüzgarın etkisi ile büyük Marmaris yangınından sonra kalan bazı ağaçlar, elektrik tellerinin üzerine düştü. Ekiplerin hızlı müdahaleleri ile her hangi bir olumsuz durum yaşanmadan sorun çözülürken ilçe genelinde devrilme tehlikesi oluşturan ağaçlar için önlemler alındı. Selimiye Mahallesi yolunda yola düşen dev kaya parçası İlçe Jandarma trafik ekiplerinin güvenlik önlemleri almasının ardından yoldan kaldırıldı.