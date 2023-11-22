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Haberler Galeri Marmaris'te sağanak yağış! Derelerden akan sular denizin rengini değiştirdi

Marmaris'te sağanak yağış! Derelerden akan sular denizin rengini değiştirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren sağanak yağış etkisini gösterdi. Bölgenin yoğun bir şekilde yağış alması sonucuyla taşan derelerden akan sular denizin rengini değiştirdi.

İHA

Giriş Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 14:24 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 Çarşamba 15:51

Marmaris’te sağanak yağış! Derelerden akan sular denizin rengini değiştirdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağışlar, etkisini sürdürüyor.

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Marmaris’te sağanak yağış! Derelerden akan sular denizin rengini değiştirdi

Marmaris'te gece saatlerinde etkini hissettiren sağanak yağış dereleri doldurdu. Derelerden akan sular denizin rengini değiştirirken, Marmaris'teki büyük orman yangınlarından kalan bazı ağaçlar elektrik tellerinin üzerine devrildi. Yağış nedeniyle yola düşen kaya parçaları temizlenirken, ilçedeki tüm ekipler teyakkuz halinde çalışmalarına devam ediyor.

Marmaris’te sağanak yağış! Derelerden akan sular denizin rengini değiştirdi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, Marmaris için yaptığı şiddetli fırtına ve yağış uyarısının ardından dün gece yarısından sonra 02.30 sularında başlayan yağışlarla birlikte şimdiye kadar metrekareye 50 kilogram yağış düştüğü bilgisi edinildi.

Marmaris’te sağanak yağış! Derelerden akan sular denizin rengini değiştirdi

"YANGINDAN KALAN AĞAÇLAR ELEKTRİK TELLERİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜ'
Marmaris'e 11 kilometre mesafedeki İçmeler Mahallesi'nde yağmur ve şiddetli rüzgarın etkisi ile büyük Marmaris yangınından sonra kalan bazı ağaçlar, elektrik tellerinin üzerine düştü. Ekiplerin hızlı müdahaleleri ile her hangi bir olumsuz durum yaşanmadan sorun çözülürken ilçe genelinde devrilme tehlikesi oluşturan ağaçlar için önlemler alındı. Selimiye Mahallesi yolunda yola düşen dev kaya parçası İlçe Jandarma trafik ekiplerinin güvenlik önlemleri almasının ardından yoldan kaldırıldı.

Marmaris’te sağanak yağış! Derelerden akan sular denizin rengini değiştirdi

'DERELERDEN AKAN BALÇIKLI SULAR DENİZİN RENGİNİ DEĞİŞTİRDİ'
Yağışlarla beraber dağlardan akan balçıklı sularla dolan dereler aktıkları denizin rengini kahverengiye çevirdi. Hava sıcaklığının 17 derece olduğu Marmaris'te etkisini gösteren yağışların akşam saatlerine kadar devam edeceği tahmin ediliyor.

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