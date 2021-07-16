MHP’li başkandan Tunç Soyer’e sert tepki

Yerleşime açtığınız alanda insanları zehirliyorsunuz. Çöplerin suları denize ve yeraltı sularına karışıyor. Bir çevre felaketine seyirci kalıyorsunuz. Algı ve hedef saptırmak için Manisa'ya geldiğiniz, yapılan ziyaretlerin ve açıklamaların çevre kirliliği ile bir ilgisinin olmadığı o kadar aşikar ki sizlere artık vatandaş da inanmıyor. İzmir, 36 yıllık bir büyükşehir belediyesi. Manisa ise henüz 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olmasına rağmen 2017 yılında Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli depolama tesisinin inşaatını tamamlayarak faaliyete aldı. Bu tesis, il genelindeki katı atık transfer istasyonlarından gelen günlük 650 ton çöpün hem bertarafını sağlıyor hem de geri dönüşümünü yaparak ekonomiye kazandırıyor.