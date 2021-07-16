MHP’li başkandan Tunç Soyer’e sert tepki

MASKİ, 6 YILDA 6 MODERN TESİS İNŞA ETTİ
Gediz'i kurtarmak için MASKİ tarafından önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan İl Başkanı Baysal, "Kütahya, Uşak, İzmir ve ilimiz sınırları içerisinden geçen Gediz'i kurtarmak için en fazla yatırımı biz yapıyoruz. Sizin sahip çıkmadığınız Gediz'e MHP'li bir Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor. MASKİ, atık su arıtma tesislerine bugüne kadar 321 milyon TL yatırım yapmıştır. 19 atık su arıtma tesisi başarılı bir şekilde işletilmektedir. 6 yıl gibi kısa bir sürede Manisa merkez, Turgutlu, Alaşehir merkez, Soma, Gördes ve Alaşehir Kavaklıdere mahallemize modern tesisler inşa edilmiştir. Sarıgöl'e de yeni bir tesis yapılıyor. MASKİ kurulmadan önce, elektrik faturası ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle çalıştırılamayan tesisleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün çalıştırdı. 2014 yılından önce nüfusun yüzde 34'üne atıksu hizmeti verilirken bugün geldiğimiz noktada yüzde 77 seviyelerine çıktık. Yeni yapılacak tesislerle yüzde yüz seviyesine de kısa süre içerisinde ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamalarında bulundu.