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Haberler Galeri MHP’li başkandan Tunç Soyer’e sert tepki

MHP’li başkandan Tunç Soyer’e sert tepki

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın Gediz Nehri ile ilgili yaptıkları açıklamalara sert cevap verdi. Baysal, "Siyasi şov yapmayın. İzmir'in sorunlarını Manisa'dan çözemezsiniz. Sayın Soyer, Gediz için, Körfez için ne yaptın? Nif Çayı zehir saçarak İzmir'den ilimize gelip, Gediz'e dökülüyor. Diyalog kurma söylemi ile çıkılan yolun maalesef ki Gediz'i kurtarmak için olmadığı, siyasi bir şov olduğu ortaya çıkmıştır" dedi.

Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 19:54 Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2021 Cuma 19:57
MHP’li başkandan Tunç Soyer’e sert tepki

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban'ın, gerçeklerle bağdaşmayan açıklamalarına sert cevap verdi. Baysal, üç dönemdir MHP belediyeciliğini en güzel şekilde yansıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün yatırımlarıyla yılların kangren olmuş çevre sorunlarının çözüme kavuşturulduğunun altını çizerek, "Sayın Tunç Soyer, siz önce İzmir'in atık su sorununu, içme suyu sorununu, çöp sorununu çözün. Menemen Harmandalı Dağı adeta çöp dağı olmuş, çöpler kente doğru akıyor.

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MHP’li başkandan Tunç Soyer’e sert tepki

Yerleşime açtığınız alanda insanları zehirliyorsunuz. Çöplerin suları denize ve yeraltı sularına karışıyor. Bir çevre felaketine seyirci kalıyorsunuz. Algı ve hedef saptırmak için Manisa'ya geldiğiniz, yapılan ziyaretlerin ve açıklamaların çevre kirliliği ile bir ilgisinin olmadığı o kadar aşikar ki sizlere artık vatandaş da inanmıyor. İzmir, 36 yıllık bir büyükşehir belediyesi. Manisa ise henüz 2014 yılında Büyükşehir Belediyesi olmasına rağmen 2017 yılında Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli depolama tesisinin inşaatını tamamlayarak faaliyete aldı. Bu tesis, il genelindeki katı atık transfer istasyonlarından gelen günlük 650 ton çöpün hem bertarafını sağlıyor hem de geri dönüşümünü yaparak ekonomiye kazandırıyor.

MHP’li başkandan Tunç Soyer’e sert tepki

Bununla birlikte Manisa'daki 84 adet vahşi depolama alanının rehabilitasyon çalışmaları da büyük bir özenle devam ediyor. İzmir, henüz kendi çöp sorununu çözüme kavuşturamazken Sayın Tunç Soyer'in Manisa'ya gelerek siyasi şov yapması; Güzel İzmir'in doğasına, insanına ve geleceğine büyük bir haksızlıktır" dedi.

MHP’li başkandan Tunç Soyer’e sert tepki

"NİF ÇAYI ZEHİR SAÇIYOR, İZMİR'İN KANALİZASYON ATIKLARI YILLARDIR KÖRFEZ'İN MERKEZİNE AKIYOR"
Baysal açıklamasının devamında, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Körfez için ne yaptığını sordu. Baysal, "Sayın Başkan, Gediz için, Körfez için ne yaptın? Nif Çayı zehir saçarak İzmir'den ilimize gelip, Gediz'e dökülüyor. Gediz, neredeyse açık denize dökülürken İzmir'in kanalizasyon atıkları yıllardır Körfez'in merkezine akıyor. Bu sorunu ne zaman çözmeyi düşüyorsunuz? Şunu bilmenizi isterim ki İzmir'in sorunlarını Manisa'dan çözemezsiniz" ifadelerini kullandı.

MHP’li başkandan Tunç Soyer’e sert tepki

MASKİ, 6 YILDA 6 MODERN TESİS İNŞA ETTİ
Gediz'i kurtarmak için MASKİ tarafından önemli yatırımlar yapıldığını vurgulayan İl Başkanı Baysal, "Kütahya, Uşak, İzmir ve ilimiz sınırları içerisinden geçen Gediz'i kurtarmak için en fazla yatırımı biz yapıyoruz. Sizin sahip çıkmadığınız Gediz'e MHP'li bir Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor. MASKİ, atık su arıtma tesislerine bugüne kadar 321 milyon TL yatırım yapmıştır. 19 atık su arıtma tesisi başarılı bir şekilde işletilmektedir. 6 yıl gibi kısa bir sürede Manisa merkez, Turgutlu, Alaşehir merkez, Soma, Gördes ve Alaşehir Kavaklıdere mahallemize modern tesisler inşa edilmiştir. Sarıgöl'e de yeni bir tesis yapılıyor. MASKİ kurulmadan önce, elektrik faturası ve yüksek işletme maliyetleri nedeniyle çalıştırılamayan tesisleri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Cengiz Ergün çalıştırdı. 2014 yılından önce nüfusun yüzde 34'üne atıksu hizmeti verilirken bugün geldiğimiz noktada yüzde 77 seviyelerine çıktık. Yeni yapılacak tesislerle yüzde yüz seviyesine de kısa süre içerisinde ulaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın" açıklamalarında bulundu.

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