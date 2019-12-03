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Milyoner'de dikkat çeken anlar! Kim Milyoner Olmak İster 848.yeni bölüm soru ve cevapları...

ATV'nin çok izlenen ve çok sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 848. son bölümüyle yine geceye damga vurdu. 2 Aralık 2019 Pazartesi akşamı yayınlanan bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi! Kim Milyoner Olmak İster'de yine birbirinden ilginç anlar yaşandı. Öyle ki, 15 bin TL'lik baraj sorusunu görebilenler kadar, henüz ilk sorularda elenenler de vardı. Bir yarışmacının henüz ilk soruda seyirciye sorma joker hakkını kullanması ise oldukça çok konuşuludu. Hüzünle sevincin bir arada yaşandığı programda Kim Milyoner Olmak İster



İşte 848. bölümü soru ve cevaplarını sizler için derledik.







Giriş Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 09:18 Güncelleme Tarihi: 3 Aralık 2019 Salı 09:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





