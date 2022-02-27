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Miraç Kandili mesajları 2022: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri

Miraç Kandili mesajları (SMS, WhatsApp, Facebook)... İslam alemi, bu akşam mübarek Miraç Kandili'in idrak edecek. Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gece erişmenin sevincini yaşayan vatandaşlar için en güzel Miraç Kandili mesajlarını sayfamızda derledik. Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli veren mirâç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır. İşte SMS, WhatsApp, Facebook üzerinden paylaşılabilecek en güzel ve en yeni resimli 2022 Miraç Kandili mesajları....

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:08 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





