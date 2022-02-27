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Miraç Kandili mesajları 2022: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri
Miraç Kandili mesajları 2022: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri
Miraç Kandili mesajları (SMS, WhatsApp, Facebook)... İslam alemi, bu akşam mübarek Miraç Kandili'in idrak edecek. Rahmet ve mağfiret kapılarının sonuna kadar açıldığı bu gece erişmenin sevincini yaşayan vatandaşlar için en güzel Miraç Kandili mesajlarını sayfamızda derledik. Peygamberimizi derin bir üzüntüden kurtarıp teselli veren mirâç, elemi, kederi, çaresizliği ve ümitsizliği bir kenara bırakarak yeniden yola koyulmayı anlatır. İşte SMS, WhatsApp, Facebook üzerinden paylaşılabilecek en güzel ve en yeni resimli 2022 Miraç Kandili mesajları....
Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:08
Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 11:09
Miraç Kandili mesajları 2022: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri
Bugün 21 Mart Miraç Kandili... İslam alemi Miraç Kandili'nin huşu içinde karşılamaya hazırlanıyor. Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirerek, her adımda O'na yaklaşmaktır. Bu mübarek günde paylaşılabilecek en güzel mesajları sizler için derledik. İster SMS olarak isterseniz sosyal medya hesaplarından paylaşabileceğiniz en yeni kandil mesajları burada. İşte en güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları...
Miraç Kandili mesajları 2022: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri
MİRAÇ KANDİLİ MESAJLARI
Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere.
Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.
Miraç Kandili mesajları 2022: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri
Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Kandiliniz mübarek olsun!
Mübarek Miraç Kandilinizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kandiliniz mübarek olsun.
Miraç Kandili mesajları 2022: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri
Bu kutlu gün vesilesiyle ülkemizde ve dünyada yaşanan üzücü olayların, acı ve gözyaşının yerini barış ve huzurun almasını temenni ederim.
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun.
Miraç Kandili mesajları 2022: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri
Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, kandiliniz kutlu olsun.
Bir kandil gülü savur sevdiklerine size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun..