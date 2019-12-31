  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Galeri > Milli Piyango çekiliş sonucu bilet sorgulama! 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için tıklayın

Milli Piyango çekiliş sonucu bilet sorgulama! 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için tıklayın

Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 31 Ocak yılbaşı özel çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Milli Piyango sonuçları sorgulama işlemi yapabilmek için yazımızı inceleyebilirsiniz. 2020 Milli Piyango'da büyük ikramiye olan 80 milyon TL'yi kazanabilmek umuduyla vatandaşlar sonuç saatini bekliyor.Milli Piyango amorti numaraları neler? Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? İşte 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 31 Aralık 2019 Salı 18:28
Milli Piyango çekiliş sonucu bilet sorgulama! 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için tıklayın

2020 Milli Piyango sıralı tam liste! mpi.gov.tr Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. 80 milyon TL değerindeki büyük ikramiyenin sahibini bulacağı Milli Piyango çekiliş sonuçları için nefesler tutuldu. Bugün saat 15:00 itibariyle başlayan çekilişlerde sona gelindi. Birkaç saat içerisinde 80 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli olacak. Milli Piyango sıralı tam liste tüm numaraları görmek ve biletlerini sorgulamak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, 2020 Milli Piyango sıralı tam liste…

2020 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Milli Piyango çekiliş sonucu bilet sorgulama! 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için tıklayın

MİLLİ PİYANGO SIRALI TAM LİSTE!

Sıralı tam listeye sonuçlar açıklandığı andan itibaren haberimizden ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bilet numarasıyla sorgulama ekranında da bilet numarasına göre ikramiye çıkıp çıkmadığını öğrenebilirsiniz.

Milli Piyango çekiliş sonucu bilet sorgulama! 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için tıklayın

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

80 milyon TL! Dudak uçuklatan bu ücretin sahibine kavuşması için yapılacak çekiliş saat 20.00'de başlayacak. Saat 21.00'de bir ya da birkaç kişinin hayatı değişecek.

2020 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Milli Piyango çekiliş sonucu bilet sorgulama! 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için tıklayın

BÜYÜK İKRAMİYE 2019'DA TAM BİLETE İSABET ETTİ

Milli Piyango yılbaşı çekilişi öncesi detaylar araştırılıyor. 2019 yılı Milli Piyango yılbaşı çekilişinde 70 milyon TL'lik dev ödül verildi. Ödül,7615536 numaralı tam bilete isabet etti. Biletin sahibi, biletini kaybettiği için ödülü alamadı.

2020 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Milli Piyango çekiliş sonucu bilet sorgulama! 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için tıklayın

İKRAMİYE HAZİNEYE DEVREDİLDİ

2019 yılında tam bilete isabet eden ikramiye alınmadı. Alınmayan 70 milyon TL Hazine'ye devredildi.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü (MPİ) tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı'na aktarılıyor. Bu paralar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye'nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor. Tahsilat için zaman aşımı ise çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl.

2020 MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

Bir sonraki Galeri
30 sn kaldı Başkan Erdoğan, Şehit Ahmet Budak'ın eşi ve çocuklarını kabul etti
Başkan Erdoğan, Şehit Ahmet Budak'ın eşi ve çocuklarını kabul etti
BİZE ULAŞIN