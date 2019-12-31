Milli Piyango çekiliş sonucu bilet sorgulama! 2020 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonuçları için tıklayın

Milli Piyango sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 31 Ocak yılbaşı özel çekilişi için biletlerini satın alan vatandaşlar, Milli Piyango İdaresi'nden gelecek müjdeli habere kilitlendi. Milli Piyango sonuçları sorgulama işlemi yapabilmek için yazımızı inceleyebilirsiniz. 2020 Milli Piyango'da büyük ikramiye olan 80 milyon TL'yi kazanabilmek umuduyla vatandaşlar sonuç saatini bekliyor.Milli Piyango amorti numaraları neler? Milli Piyango 2, 3, 4, 5 bilene ne kadar veriyor? İşte 2020 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet sorgulama ekranı...