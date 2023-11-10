Muğla’da 2 yıl önce yanan ormanlar yeniden yeşeriyor

KAVAKLIDERE'DE ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AA muhabirine, ilçede etkili olan ve günlerce süren yangının ardından yaraların hızla sarıldığını söyledi. Yangının 5 mahallede yerleşim yerlerini tehdit ettiğini, bir konut ile 14 yayla evinin yandığını anımsatan Demir, zarar gören 5 bin 529 hektar ormanlık alanın ağaçlandırıldığını bildirdi.

İlçedeki ormanların büyük bölümünün yok olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti:

"Yangından sonra yürütülen çalışmalarla yanan alanların tamamında ağaçlandırma işlemi bitti. İlçe genelinde 2 yılda çalışmalar tamamlandı. Dikim yapılan kısımlarda fidanlar yeşerdi. Bazı bölgelerde fidanlarımızın boyu 40-45 santime ulaşmış durumda. Yaraların sarılması uzun zaman alacak ama önümüzdeki 7-8 yıl içerisinde bu alanlarımızın tamamının yeşerdiğini göreceğiz."