Muğla'da domuz eti kullanan firmalar açıklandı! Domuz eti ve at eti satan firmalar hangileri? İşte 2020 Tarım Bakanlığı hileli ürünler listesi!

Tarım ve Orman Bakanlığı, uzun süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmalarının neticesinde hileli gıdalar listesini geçtiğimiz yılın sonlarında açıklamıştı. 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi vatandaşlar tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Bakanlık tarafından yayımlanan listeye göre gıdada taklit ve tağşiş yapan işletmeler ilan edildi. Toplam 229 firmaya ait 386 parti ürün kamuoyuyla paylaşıldı. Yayımlanan listede Muğla'da 3 restoran'ın dana etine domuz eti kattığı açıklandı. Listede, firma adı, marka, ürün adı, uygunsuzluk nedeni ve parti numaraları sıralanıyor. Peki, domuz ve at eti satan firmalar hangileri? İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesi…