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Mülteci botları Yunanistan'a ulaşmaya başladı! İşte ilk fotoğraflar

İdlib'deki saldırının ardından göçmenlere Türkiye tarafından Avrupa kapıları açıldı, binlerce mülteci sınıra doğru koştu. Reuters, Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşan ilk göçmen botlarının fotoğraflarını dünyaya servis ediyor.

Giriş Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma 13:08 Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma 13:11
Mülteci botları Yunanistan'a ulaşmaya başladı! İşte ilk fotoğraflar

Suriye İdlib'de Türk askerlerini hedef alan hava saldırısının ardından Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Açıklamanın hemen ardından Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.

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Mülteci botları Yunanistan'a ulaşmaya başladı! İşte ilk fotoğraflar
Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaştı.
Mülteci botları Yunanistan'a ulaşmaya başladı! İşte ilk fotoğraflar
Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.
Mülteci botları Yunanistan'a ulaşmaya başladı! İşte ilk fotoğraflar
Hareketliliğin yaşandığı bir başka nokta, Çanakkale Ayvacık'tı. Mülteciler, Ayvacık ilçesi sahillerinden Yunanistan’ın Midilli Adasına ulaşmak için botlara bindi.
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