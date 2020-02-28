Mülteci botları Yunanistan'a ulaşmaya başladı! İşte ilk fotoğraflar
İdlib'deki saldırının ardından göçmenlere Türkiye tarafından Avrupa kapıları açıldı, binlerce mülteci sınıra doğru koştu. Reuters, Yunanistan'ın Midilli Adası'na ulaşan ilk göçmen botlarının fotoğraflarını dünyaya servis ediyor.
Giriş Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma 13:08Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2020 Cuma 13:11
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Suriye İdlib'de Türk askerlerini hedef alan hava saldırısının ardından Türkiye Avrupa'ya gitmek isteyen mültecileri durdurmama kararı aldı. Açıklamanın hemen ardından Edirne'de bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.