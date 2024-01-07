Murat Kurum kimdir, nereli, kaç yaşında? Murat Kurum’ın hayatı ve biyografisi...

MESLEKİ KARİYERİ
Murat Kurum, 1999-2005 yılları arasında Türkiye'nin farklı yerlerinde, onlarca farklı şantiyede çalıştı. Kamuyla 2005 yılında TOKİ'de, Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzman olarak çalışmaya başladığında tanıştı.
Kariyer basamaklarını adım adım çıkan Kurum, 2006-2008 TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı İştiraki Emlak Konut GYO AŞ Genel Müdürlüğü görevlerini üstlendi.
Emlak Konut'un vizyonunu değiştiren, özellikle İstanbul'a güvenli, sağlıklı konutlar; modern yaşam alanları kazandıran Murat Kurum, Emlak Konut'un marka değerini artırması için özveriyle çalışarak rekor bir büyümeye ulaşmasını sağladı.
Emlak Konut'ta Cumhuriyet tarihinin en büyük 2 halka arzı, onun döneminde gerçekleşti. Kurum'un Emlak Konut'taki bu başarısı, onu kabineye taşıdı.