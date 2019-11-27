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MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Başkan Erdoğan'a usturlab hediye etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD Vizyoner'19 Zirvesine katıldı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Erdoğan'a usturlab hediye etti.

Giriş Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 16:39 Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 16:44
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Başkan Erdoğan'a usturlab hediye etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 Zirvesine katıldı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Erdoğan'a usturlab hediye etti.

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MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Başkan Erdoğan'a usturlab hediye etti

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, MÜSİAD'ın iki yılda bir düzenlediği ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi'ne yoğun ilgi ve katılım gerçekleşti.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Başkan Erdoğan'a usturlab hediye etti

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MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Başkan Erdoğan'a usturlab hediye etti
MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Başkan Erdoğan'a usturlab hediye etti
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