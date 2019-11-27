MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Başkan Erdoğan'a usturlab hediye etti

Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, MÜSİAD'ın iki yılda bir düzenlediği ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi'ne yoğun ilgi ve katılım gerçekleşti.