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MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Başkan Erdoğan'a usturlab hediye etti
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen ve Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu MÜSİAD Vizyoner'19 Zirvesine katıldı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Erdoğan'a usturlab hediye etti.
Giriş Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 16:39Güncelleme Tarihi: 27 Kasım 2019 Çarşamba 16:44
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen MÜSİAD Vizyoner'19 Zirvesine katıldı. MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Erdoğan'a usturlab hediye etti.
Anadolu Ajansı'nın (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, MÜSİAD'ın iki yılda bir düzenlediği ve bu yıl "Dijital Gelecek" temasıyla gerçekleştirilen Vizyoner Zirvesi'ne yoğun ilgi ve katılım gerçekleşti.