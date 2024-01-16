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Haberler Galeri Okulun son haftası yoklama alınır mı? Okula gitmeyen öğrenciler yok yazılır mı?

Okulun son haftası yoklama alınır mı? Okula gitmeyen öğrenciler yok yazılır mı?

Sömestr tatiline çok kısa bir süre kala öğrenciler, okullarda son hafta ders işlenip işlenmeyeceğini, yoklama alınıp alınmadığını merak edip, araştırıyor. Gözler Milli Eğitim Bakanlığı'na çevrilirken, beklenen açıklama geldi. Peki okullarda son hafta ders işlenecek mi, yoklama alınacak mı? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:13 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2024 Salı 11:30

Okulun son haftası yoklama alınır mı? Okula gitmeyen öğrenciler yok yazılır mı?

2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk dönemi 19 Ocak Cuma günü sona erecek. Milyonlarca öğrenci ve velisi karnelerin verileceği tarih için geri sayıma geçmiş durumda. Yoğun bir dönem geçiren öğrenciler, 15 tatil ile dinlenme fırsatı yakalayacak. Yarıyıl tatili öncesi Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların son haftasında ders işlenip işlenmeyeceğine ilişkin okullara yazı gönderdi. Peki; MEB kararı ile okulların son haftası yoklama alınır mı, ders var mı, işlenecek mi? İşte, detaylar…

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Okulun son haftası yoklama alınır mı? Okula gitmeyen öğrenciler yok yazılır mı?

SON HAFTA DERS YAPILMAYACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından okullara gönderilen yazıda okulların son haftasında etkinlikler düzenleneceğine yer verildi. Buna göre, 15-18 Ocak 2024 tarihlerinde 4 gün sürecek 'dönem sonu faaliyet haftası' için etkinlik programı düzenlenecek.

Yayımlanan yazıda; faaliyetler planlanırken okul ve çevre şartları göz önünde bulundurulacak. Velilere külfet çıkarılmamasına dikkat edileceği ifade edilen çalışmalarda faaliyetlerin öğrencilerin ilgisini çekecek ve eğitim öğretimin son günlerinin coşkuyla geçirilmesini sağlayacak nitelikte olmasına özen gösterilecek.

Okulun son haftası yoklama alınır mı? Okula gitmeyen öğrenciler yok yazılır mı?

Buna bağlı olarak okulların son haftası etkinlik düzenleneceğinden ders işlenmeyecek.

Bilgi yarışmalarından komedi saatine, hitabet oyunlarından kermeslere, yetenek paylaşım saatlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve gezilere birçok etkinliğe yer verilen planlamadan öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor.

OKULLARIN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların son haftasında yoklama alınmayacağına ilişkin bir açıklaması bulunmuyor. Bu durum yönetici inisiyatifine kalsa da son haftada da önceki haftalarda olduğu gibi yoklama alındığı biliniyor.

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Okullarda yarıyı tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.

Okulun son haftası yoklama alınır mı? Okula gitmeyen öğrenciler yok yazılır mı?

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

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