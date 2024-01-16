Okulun son haftası yoklama alınır mı? Okula gitmeyen öğrenciler yok yazılır mı?

Buna bağlı olarak okulların son haftası etkinlik düzenleneceğinden ders işlenmeyecek.

Bilgi yarışmalarından komedi saatine, hitabet oyunlarından kermeslere, yetenek paylaşım saatlerinden sosyal sorumluluk çalışmalarına ve gezilere birçok etkinliğe yer verilen planlamadan öğrencilerin hem eğlenmesi hem de öğrenmesi amaçlanıyor.

OKULLARIN SON HAFTASI YOKLAMA ALINIR MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların son haftasında yoklama alınmayacağına ilişkin bir açıklaması bulunmuyor. Bu durum yönetici inisiyatifine kalsa da son haftada da önceki haftalarda olduğu gibi yoklama alındığı biliniyor.

SÖMESTR TATİLİ (15 TATİL) NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İlkokul, ortaokul ve lise kademelerindeki 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 ve 12. sınıf öğrencileri 19 Ocak Cuma günü karnelerini alacak. Okullarda yarıyı tatili 22 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 2 Şubat 2024 tarihinde sona erecek.