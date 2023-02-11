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Haberler Galeri Ölümcül depremden unutulmayacak fotoğraflar... Kare kare yüzyılın felaketi...

Ölümcül depremden unutulmayacak fotoğraflar... Kare kare yüzyılın felaketi...

Tüm Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. Kahmramanmaraş dahil 10 ilde büyük yıkıma sebep olan depremler tüm dünayada yankı uyandırırken, afet bölgesinden çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu adeta gözler önüne serdi.

Giriş Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:19 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2023 Cumartesi 12:19
Ölümcül depremden unutulmayacak fotoğraflar... Kare kare yüzyılın felaketi...
Ölümcül depremden unutulmayacak fotoğraflar... Kare kare yüzyılın felaketi...

İşte kare kare yüzyılın felaketi...

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Ölümcül depremden unutulmayacak fotoğraflar... Kare kare yüzyılın felaketi...
Ölümcül depremden unutulmayacak fotoğraflar... Kare kare yüzyılın felaketi...
Ölümcül depremden unutulmayacak fotoğraflar... Kare kare yüzyılın felaketi...
Ölümcül depremden unutulmayacak fotoğraflar... Kare kare yüzyılın felaketi...
Ölümcül depremden unutulmayacak fotoğraflar... Kare kare yüzyılın felaketi...
Ölümcül depremden unutulmayacak fotoğraflar... Kare kare yüzyılın felaketi...
Ölümcül depremden unutulmayacak fotoğraflar... Kare kare yüzyılın felaketi...
Ölümcül depremden unutulmayacak fotoğraflar... Kare kare yüzyılın felaketi...
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