Oruç için en geç ne zaman niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet nasıl edilir?

İbadetlerimizin sahih olabilmesi için niyet etmek şart. Bu durum oruç içinde geçerli. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Doğru vakitte niyet etmek doğru vakitte oruç açmak çok önemlidir. Diyanet yaptığı açıklamasında, "oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?" sorusuna yanıt verdi. Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet etmeden oruç kabul olur mu? On bir ayın sultanı Ramazan ayının ilk orucu yarın tutulacak. Ramazan ayında en çok merak edilen konulardan biri de oruç tutarken en geç ne zamana kadar niyet edilmesi gerektiği oldu. Peki, oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte Diyanet'in oruç ve niyet açıklaması...