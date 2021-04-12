Oruç için en geç ne zaman niyet edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? Niyet nasıl edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Oruca doğru zamanda ve doğru şekilde niyet edilmelidir ki, oruç ibadeti kabul olsun. Peki, oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Dil ile niyet etmek yeterli midir? Her gün için ayrı mı niyet edilir? Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Oruca niyet etmenin hükmü nedir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? İslam alemi on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şetif'in ikinci orucunu bugün tutuyor. Oruç ibadetinin temel hedefi insanları takvaya eriştirmektir. Açlık çeken insan yoksulun, muhtacın durumunu anlar ve kanaat etmenin önemini daha iyi kavrar. Peki, Oruca en geç ne zaman niyet edilir? Niyet nasıl edilir? Niyet etmeden oruç tutulur mu? İşte ayrıntılar...