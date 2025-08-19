Özlem Çerçioğlu’nu CHP’den istifaya götüren sürecin perde arkası ortaya çıktı

İYİ PARTİLİ İSİMLER DE RET OYU VERDİ

Yeni imar planı revizyonu ile birlikte söz konusu 3 mahallede yaklaşık 60 bin metrekare inşaat alanı ortaya çıkarılarak ilçe daha da betona dönecekti. 60 bin metrekare yasadışı inşaat alanı artışının bugünkü ederinin yaklaşık 6 milyar TL olduğu öğrenildi.

Yapılmak istenen yeni imar planı revizyonunun kentsel dönüşüm hamlesi olmadığı, imar rantı yaratmaya yönelik bir çalışma olduğu AK Parti Kuşadası meclis üyeleri tarafından da anlaşıldı ve bu nedenle karara ret oyu kullandılar. Kuşadası Belediyesi meclisinde ret oyu kullananlar arasında o günkü İyi Partili meclis üyeleri de yer aldı.