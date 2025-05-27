Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu: Şirkete kayyum atandı, mal varlıklarına el konuldu
Son dakika haberler... Papara'ya isimli ödeme kuruluşuna yönelik yasa dışı bahis soruşturmasında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı gözaltına alınırken, 8 şirkete de el konuldu.
HABER MERKEZİ
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Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine dair tespitler yapıldı.
MASAK RAPORU DOSYADA YER ALDI
Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26 bin 12 hesabın; 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edildi. Elde edilen yasa dışı gelirlerin, Papara aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve bu suç gelirlerinin, 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.
Savcılık, Papara isimli ödeme kuruluşunun yasa dışı bahis örgütleriyle örtülü bir anlaşma süreci içerisinde olduğunun anlaşıldığını belirtti.
Aralarında Papara'nın sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da bulunduğu 13 şüpheliye "7258 Sayılı Kanuna Muhalefet", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve Kurulan Örgüte Üye Olma", "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından operasyon düzenlendi.
KAYYUM ATANDI
Soruşturma kapsamında Papara Holding Anonim Şirketi başta olmak üzere 13 şüpheliye ait 1 yat, 5 tekne, 3 kiralık kasa, 74 araç, 7 daire ve 1 villaya yönelik mal varlıklarına el koyma kararı alındı. Öte yandan el koyulan şirketlere kayyum atandı.