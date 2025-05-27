Son dakika haberler... Papara'ya isimli ödeme kuruluşuna yönelik yasa dışı bahis soruşturmasında şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı'nın da aralarında bulunduğu 13 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Şirket sahibi Ahmed Faruk Karslı gözaltına alınırken, 8 şirkete de el konuldu.

Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Papara Elektronik Para A.Ş. hakkında yasa dışı bahis para trafiğine ön ayak olduğu ve yasa dışı bahis örgütlerinin para transferlerini Papara üzerinden gerçekleştirdiğine dair tespitler yapıldı.

MASAK RAPORU DOSYADA YER ALDI

Papara sistemleri üzerinden açılan toplamda 26 bin 12 hesabın; 102 farklı yasa dışı bahis ve kumar sitesinde kullanıldığı tespit edildi. Elde edilen yasa dışı gelirlerin, Papara aracılığıyla 274 farklı banka hesabına aktarıldığı ve bu suç gelirlerinin, 16 farklı kripto cüzdan adresine yönlendirilerek aklanmaya çalışıldığı tespit edildi.