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Haberler Galeri Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak

Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi öncesi, içinde seyyar ilk yardım hastanesi, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi ile yarışa katılacak otomobillerin tamirlerinin yapılacağı platformlar bulunan alan hazırlandı. Pilotlar, ekipler, organizasyon çalışanları için her türlü ihtiyacın karşılanacağı ve bin kişilik ekibin çalışma yürüteceği servis alanı, takımlar için hazır hale getirildi.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 14:46 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 14:47
Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından 19 ülkeden 130 sporcu ve 65 otomobilin katılımıyla "Türkiye Rallisi" adıyla 18-20 Eylül'de düzenlenecek şampiyona öncesi, servis alanı başta olmak üzere etaplar için hazırlıklar büyük bir titizlikle yürütülüyor.

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Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak

İçinde seyyar ilk yardım hastanesi, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi ile yarışa katılacak otomobillerin tamirlerinin yapılacağı platformlar bulunan servis alanı hazırlandı. Etaplar için yönlendirme tabelaları yerleştirildi.

Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak

Pilotlar, ekipler, organizasyon çalışanları için her türlü ihtiyacın karşılanacağı ve bin kişilik ekibin çalışma yürüteceği servis alanı, takımlar için hazır hale getirildi. Takımların son teknoloji donanımlı garaj alanı oluşturacağı servis alanına tırların gelmesi bekleniyor.

Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak

"ORGANİZASYON KABİLİYETİMİZİ SAHAYA ÇOK İYİ YANSITIYORUZ"

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, AA muhabirine, organizasyonun bu yıldan itibaren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olmasından büyük gurur duyduklarını söyledi.

Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak

Salgın döneminde Türkiye'de yapılan bu büyük organizasyon için ekip olarak uzun süredir aralıksız çalıştıklarını belirten Üçlertoprağı, şunları kaydetti:

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