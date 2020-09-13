Haberler Galeri Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak

Ralli heyecanı Marmaris'te yaşanacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 5. ayağı Türkiye Rallisi öncesi hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Dünya Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı Türkiye Rallisi öncesi, içinde seyyar ilk yardım hastanesi, kafe, restoran, medya ve canlı yayın merkezi ile yarışa katılacak otomobillerin tamirlerinin yapılacağı platformlar bulunan alan hazırlandı. Pilotlar, ekipler, organizasyon çalışanları için her türlü ihtiyacın karşılanacağı ve bin kişilik ekibin çalışma yürüteceği servis alanı, takımlar için hazır hale getirildi.

Giriş Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 14:46 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020 Pazar 14:47 BU GALERİYİ PAYLAŞ





