Riskli binalarda oturanlar dikkat! İşte 10 adımda kentsel dönüşüm

4) RİSKLİ YAPIYI ŞİKÂYET EDİN

Hürriyet'ten Gülistan Alagöz'ün haberine göre; Yapınızın yıkılıp yenisinin yapılması için riskli yapı raporunuz olmalı. Vatandaş Bakanlıkça lisanslandırılmış kurumlara risk tespiti yaptırabiliyor. Kurumların listesi Bakanlığın internet sitesinde yer alıyor. Risk tespiti için maliklerden biri dilekçe, tapu durum belgesi ve kimlik fotokopisi ile söz konusu kurum ve kuruluşlara başvuruyor. İncelemeler sonucunda riskli olduğu tespit edilen yapılar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildiriliyor.

Yapının riskli olduğu tapuya işlenirken hak sahibine de tebliğ ediliyor. Risk tespitini bizim yaşamadığımız binalar için da talep edebilir, etrafınızdaki binaları da depremden koruyabiliriz. Bir binanın riskli olduğunu yıkılma tehlikesi içinde olduğunu düşünüyorsanız Bakanlık İl Müdürlüğüne şikayet edebilirsiniz. Şikayet sonrasında bakanlık hak sahiplerine süre verir ve tespit yaptırmalarını ister. Yapmazsa kendisi yaptırır ve bedeli orada oturanlardan tahsil eder.