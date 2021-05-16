Rus ve İngiliz savaş gemileri Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçti

Rus ve İngiliz savaş gemileri peş peşe Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü Dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçerek, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönükten sonra Karadeniz'e açılmak üzere, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.