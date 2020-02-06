Sabiha Gökçen'deki uçak kazasından kareler

Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Pegasus uçağı pistten çıktı. Ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürdü. Havalimanı uçuş trafiğine açıldı. Gün aydınlanınca dehşet görüntüler ortaya çıktı. İşte o görüntüler...
Giriş Tarihi: 6 Şubat 2020 Perşembe 10:59Güncelleme Tarihi: 6 Şubat 2020 Perşembe 10:59
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Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yapan Pegasus uçağı pistten çıktı. Ekipler, olay yerinde çalışmalarını sürdürdü. Havalimanı uçuş trafiğine açıldı. Gün aydınlanınca dehşet görüntüler ortaya çıktı.
Kazanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Gündüz çekilen kareler basına servis edildi.
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda meydana gelen kaza sonrasında kapanan pist yeniden uçuşlara açıldı.
Sabiha Gökçen'de pistten çıkan Pegasus Havayollarına aiti uçağa ilişkin değerlendirmesinde hem aldığı kuyruk rüzgarı bilgisine rağmen iniş yapan pilotun hem de bu bilgiyi aktarmasına rağmen inişe izin veren kulenin yüzde yüz hatalı olduğu iddia ediliyor.
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı. İzmir-İstanbul seferini yaptığı öğrenilen uçakla ilgili gelen görüntülerde uçağın üç parçaya bölündüğü görüldü.