Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün korkunç bir patlama meydana gelmiş ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın olduğu alandaki yıkım drone ile görüntülendi.