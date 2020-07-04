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Haberler Galeri Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi

Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında dün korkunç bir patlama meydana gelmiş ve 4 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamanın olduğu alandaki yıkım drone ile görüntülendi.

Giriş Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 10:30 Güncelleme Tarihi: 4 Temmuz 2020 Cumartesi 11:19
Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi

Gece boyunca soğutma çalışmalarını sürdüren itfaiye ekipleri ve enkaz kaldıran iş makinelerine sabah saatlerinde arama kurtarma köpekleriyle AFAD ekipleri katıldı. Patlamanın meydana geldiği büyüklü küçüklü 21 ayrı yapının bulunduğu alandaki yıkım sabahın ilk ışıklarıyla ortaya çıktı.

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Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi

Havadan görüntülenen alanda patlamanın yaşandığı depolar bölümünde derin çukurların oluştuğu, çoğu binaların yıkıldığı ve hasar gördüğü görüldü.

Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi

Kısmen dumanların da yükseldiği alanda itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması ile iş makinelerinin enkaz kaldırma ve karma çalışmaları sürüyor.

Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi

Sakarya'nın Hendek ilçesi Yukarıçalıca mevkisindeki yaklaşık 15 dönüm alan üzerine kurulu havai fişek fabrikasında dün saat 11.15'te meydana gelen ve yaklaşık 50 kilometre uzaklıktan, kentin birçok noktasından duyulan patlamalarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 114 kişi yaralanmış, 3 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.

AA

Sakarya'da patlamanın olduğu alandaki hasar havadan görüntülendi
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