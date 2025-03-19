Saraçhane’de ’Bay Kemal’ detayı! Tüm genel başkanlar oradayken Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı?

MANSUR YAVAŞ TAYVAN'DA

Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası gözler Mansur Yavaş'a çevrildi. Yavaş, katıldığı bir canlı yayında Tayvan'da Akıllı Şehirler Fuarı'nda olduğunu, dönmek için bilet baktığını, henüz bulamadığını ifade etti. Yavaş'ın sözleri THY'nin seferinin olduğunun ortaya çıkması ile boşa düştü. Yavaş, dönme konusunda isteksiz yorumları yapıldı.

Yavaş'ın, "Ekrem Bey'in gözaltına alınması kötü bir görüntü. Yoksa herkes yargılanabilir. Aklanabilir. Suçu varsa ceza da alabilir" sözleri de İmamoğlu'na yakın isimlerin tepkisini çekti.