Saraçhane'de 'Bay Kemal' detayı! Tüm genel başkanlar oradayken Kılıçdaroğlu bakın ne yaptı?
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu Saraçhane'de toplanan bir grup kalabalığa hitap etti. Otobüsün üzerinde CHP'nin bugüne kadar ki tüm genel başkanları yer alırken, yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun o sıralarda nerede olduğu da ortaya çıktı.
HABER MERKEZİ
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu Saraçhane'de toplanan bir grup kalabalığa hitap etti. Otobüsün üzerinde CHP'nin bugüne kadar ki tüm genel başkanları yer alırken, yalnızca Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun o sıralarda nerede olduğu da ortaya çıktı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk çarkına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere 106 kişiye gözaltı işlemi yapıldı. İmamoğlu, ayrıca Kent Uzlaşısı soruşturmasından da gözaltına alındı.
ÖZGÜR ÖZEL İSTANBUL'A GELDİ
Yaşananların ardından tüm programlarını iptal eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel hızla İstanbul'a geldi. İlk olarak Ekrem İmamoğlu'nun eşini ziyaret eden Özel, daha sonra Saraçhane'ye İBB binasına geçti.
MANSUR YAVAŞ TAYVAN'DA
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması sonrası gözler Mansur Yavaş'a çevrildi. Yavaş, katıldığı bir canlı yayında Tayvan'da Akıllı Şehirler Fuarı'nda olduğunu, dönmek için bilet baktığını, henüz bulamadığını ifade etti. Yavaş'ın sözleri THY'nin seferinin olduğunun ortaya çıkması ile boşa düştü. Yavaş, dönme konusunda isteksiz yorumları yapıldı.
Yavaş'ın, "Ekrem Bey'in gözaltına alınması kötü bir görüntü. Yoksa herkes yargılanabilir. Aklanabilir. Suçu varsa ceza da alabilir" sözleri de İmamoğlu'na yakın isimlerin tepkisini çekti.
BAY KEMAL' SARAÇHANE'DE YOK
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, İBB önünde toplanan kalabalığa otobüs üzerinden hitap etti. Otobüsün üzerinde Imamoğlu'nun oğlu ve CHP'nin eski Genel Başkanları da yer aldı. Bir tek Kemal Kılıçdaroğlu Saraçhane'ye gelmedi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun nerede olduğu da ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, gözaltına alınan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ım ailesini evinde ziyaret etti.
"SIRTIMDAN HANÇERLEDİLER" DEMİŞTİ
2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrası Ekrem İmamoğlu ilk değişim ateşini yakan isim olmuş, Kılıçdaroğlu'na bayrak açmıştı. Özgür Özel ile iş birliği yapan İmamoğlu'na Kılıçdaroğlu, "Sırtımdan hançerlediler" demişti. Şaibeli Kurultay konusunda da Kılıçdaroğlu, aydınlatılması çağrısında bulunmuştu.