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Haberler Galeri Seçimlerde alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar günü AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Seçimlerde alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar günü AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yarın 28 Mayıs Pazar günü seçimlerde alışveriş merkezleri (AVM) açık mı, kapalı mı? Alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri değişti mi? Yarın seçim varken mağazalar açık mı? 28 Mayıs Pazar yarın, kafe ve restoranlar hizmet verecek mi? Yarın seçim nedeniyle bazı yerler ve mekanlar kapalı. İşte seçimlerde kapalı olan yerler...

Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:59 Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 13:08
Seçimlerde alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar günü AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

AVM'ler 28 Mayıs Pazar günü açık mı, kapalı mı? 2023 Seçimleri için vatandaşlar 08.00-17.00 saatleri arasında oy verecek. Yarın seçim sebebiyle bazı yerler ve mekanlar kapalı. İşte o yerler...

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Seçimlerde alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar günü AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

SEÇİM DOLAYISIYLA AVM'LER KAÇTA AÇILIP KAPANIYOR?
AVM'ler saat 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Seçimlerde alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar günü AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI: AVM'LER AÇIK MI?
298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:

Seçimlerde alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar günü AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Seçim itibarıyla 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak.

Seçimlerde alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar günü AVM’ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.

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