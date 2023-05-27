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Seçimlerde alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar günü AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Seçimlerde alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar günü AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?
Yarın 28 Mayıs Pazar günü seçimlerde alışveriş merkezleri (AVM) açık mı, kapalı mı? Alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri değişti mi? Yarın seçim varken mağazalar açık mı? 28 Mayıs Pazar yarın, kafe ve restoranlar hizmet verecek mi? Yarın seçim nedeniyle bazı yerler ve mekanlar kapalı. İşte seçimlerde kapalı olan yerler...
Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 12:59
Güncelleme Tarihi: 27 Mayıs 2023 Cumartesi 13:08
AVM'ler 28 Mayıs Pazar günü açık mı, kapalı mı? 2023 Seçimleri için vatandaşlar 08.00-17.00 saatleri arasında oy verecek. Yarın seçim sebebiyle bazı yerler ve mekanlar kapalı. İşte o yerler...
SEÇİM DOLAYISIYLA AVM'LER KAÇTA AÇILIP KAPANIYOR?
AVM'ler saat 10.00-22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI: AVM'LER AÇIK MI?
298 sayılı Kanun'un 79'uncu ve 80'inci maddesi kararı gereğince YSK tarafından açıklanan yasaklar şöyle:
Seçim itibarıyla 06.00'dan gece 24.00'a kadar alkollü içki satışı yasak.
Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlar dışında yerleşim yerlerinde kimse silah taşıyamayacak.