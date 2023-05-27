Seçimlerde alışveriş merkezleri açık mı, kapalı mı? 28 Mayıs Pazar günü AVM'ler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Yarın 28 Mayıs Pazar günü seçimlerde alışveriş merkezleri (AVM) açık mı, kapalı mı? Alışveriş merkezlerinin çalışma saatleri değişti mi? Yarın seçim varken mağazalar açık mı? 28 Mayıs Pazar yarın, kafe ve restoranlar hizmet verecek mi? Yarın seçim nedeniyle bazı yerler ve mekanlar kapalı. İşte seçimlerde kapalı olan yerler...