Seçimlere 10 gün kaldı: Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için sandığa gitmeye hazırlanırken, akıllarda bazı soru işaretleri oluşmaya başladı. Kimler oy kullanabilir kimler oy kullanamaz? Oy verirken seçmen bilgi kağıdı bulunması şart mı? Kimliksiz oy kullanılır mı? Eski kimlikle oy kullanılır mı? Oy verme işlemi kaçta başlar, kaçta biter? Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Cumhurbaşkanı seçimi ilk oylamada biterse sonuçlar ne zaman açıklanır? Depremzedeler nasıl oy kullanacak? İşte bu ve bu gibi soruların yanıtları...