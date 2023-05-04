  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Galeri Seçimlere 10 gün kaldı: Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Seçimlere 10 gün kaldı: Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek olan 13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Seçimi için sandığa gitmeye hazırlanırken, akıllarda bazı soru işaretleri oluşmaya başladı. Kimler oy kullanabilir kimler oy kullanamaz? Oy verirken seçmen bilgi kağıdı bulunması şart mı? Kimliksiz oy kullanılır mı? Eski kimlikle oy kullanılır mı? Oy verme işlemi kaçta başlar, kaçta biter? Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Cumhurbaşkanı seçimi ilk oylamada biterse sonuçlar ne zaman açıklanır? Depremzedeler nasıl oy kullanacak? İşte bu ve bu gibi soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 4 Mayıs 2023 Perşembe 11:30 Güncelleme Tarihi: 4 Mayıs 2023 Perşembe 12:36
Seçimlere 10 gün kaldı: Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Türkiye, 10 gün sonra, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini seçecek.

Seçimde, pusuladaki sıralamaya göre, Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Milletvekili Genel Seçimine ise 24 siyasi parti ile Türkiye genelinde 151 bağımsız milletvekili adayı girecek.

Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda, 191 bin 884 sandık kurulacak. Yurt içi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak.

Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek. Cezaevinde tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü seçmen sayısı ise 53 bin 172.

DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Seçimlere 10 gün kaldı: Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Seçimler, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler nedeniyle yeni önlemler altında yürütülecek.

Depremlerden etkilenen illerden taşınan seçmenler, adres kayıtlarını aldırdıkları yerlerde oylarını kullanacak, oylar o seçim çevresi için sayılacak.

Deprem bölgesinden yaklaşık 133 bin seçmen diğer illere kayıtlarını aldırdı. Depremden etkilenen illerde seçimin sağlıklı yapılabilmesi için Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yürütülen çalışmalar tamamlandı, buradaki seçmenlerin güvenli şekilde oy kullanması için konteyner alanlar oluşturuldu.

Seçimlere 10 gün kaldı: Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

1- TÜRKİYE GENELİNDE OY VERME SAATLERİ NEDİR?

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

Seçimlere 10 gün kaldı: Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

2- NÜFUS CÜZDANI BULUNMAYAN SEÇMEN OY KULLANABİLECEK Mİ?

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

Seçimlere 10 gün kaldı: Oy kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

3- OY VERİRKEN SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI BULUNMASI ŞART MI?

Seçmenin nerede oy kullanacağını gösteren seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu değil. Seçmen bilgi kağıdı gelmeyenler, nerede, hangi sandıkta oy kullanacağını YSK'nın internet sitesinden de öğrenip oyunu kullanabilecek.

  • SON DAKİKA