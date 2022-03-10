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Haberler Galeri Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri

Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri

Osmanlı tarihinden günümüze Anadolu'daki il ve ilçelerin birçoğunun isimleri değişime uğradı. Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri zaman içinde çok farklı şekillerde karşımıza çıktı. Rumca, Ermenice, Arabi, Farisi, Türkçe olarak bilinen illerin ve ilçelerin isimleri yaşanan çeşitli olaylarla birlikte zaman içinde değişime uğradı.

Giriş Tarihi: 10 Mart 2022 Perşembe 12:30
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri

Değişime uğrayan bazı il ve ilçelerin isimleri ise şöyle:

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Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri
Şehirlerin Osmanlı zamanındaki isimleri
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