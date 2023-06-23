Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Evde sinek ısırığı nasıl geçer ve kaşıntısına ne sürülür?

LİMON

Asidik bir yapıya sahiptir, iltihap önleyici özelliğiyle bilinir. Dolayısıyla sivrisinekler tarafından ısırılan bölgede rahatlama sağlar.

ALOE VERA

Cilt problemlerinde ilk olarak akla gelen bitkisel ürünlerden bir tanesi de aloe veradır. Isırılan bölgeye haricen uygulandığında kaşıntı, kızarıklık ve şişlik oluşumunu önler. Rahatlatıcı etkisi kısa süre içerisinde kendisini gösterir.

SİVRİSİNEK ISIRIĞI NASIL GEÇER?

Sivrisinek ısırığı için özellikle poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini sağlar, aynı zamanda kaşıntının geçmesi için de iyi bir çözümdür. Her ne kadar ölümcül olmasa da sivrisinek ısırığı bölgenin sürekli kaşınmasına sebep olur. Kaşınan bölgenin tahriş olması da yarayı beraberinde getirir. Bu yaralanmayı tedavi edebilmek için yapılması gerekenler..

SİVRİSİNEK ISIRIĞI TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Kaşıntı ve kızarıklığı hafifletmenin en etkili ve kolay yöntemlerinden biri 10 dakikalık soğuk kompres uygulamaktır.

Sivrisinek ısırığına bir parça diş macunu sürerseniz kaşıntısı geçer ve şişkinliğini alır.

Antibakteriyel etkiye sahip olan balı sırığın üzerine bir miktar sürdüğünüzde kaşıntının geçmesi uzun sürmeyecektir.

Soğutulmuş poşet çay torbaları şişkinliği alır ve ısırığın olduğu bölgenin nemlenmesini ve kaşıntının geçmesini sağlar.

SİNEK ISIRIĞI KAŞINTISI NASIL GEÇER?

Sinek ısırıklarında kısa süreli ferahlatma sağlasa da kolonya vb. maddeler kullanmak lekeye sebebiyet vereceğinden kaçınılmalıdır. Sizi rahatsız eden kaşıntılara eczaneden aldığınız topikal anti histaminik kremleri veya kaşıntı önleyici merhemleri sürmek seçilebilecek en iyi yöntemlerden biridir.