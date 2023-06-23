Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir? Evde sinek ısırığı nasıl geçer ve kaşıntısına ne sürülür?

SİVRİSİNEK ISIRIĞINA NE İYİ GELİR?
Sivrisineklerin ısırdığı bölgede oluşan rahatsızlık hissinin hafifletilmesi mümkündür. Bunun için hemen her evde bulunan malzemeler kullanılabilir. Sivrisinek ısırığı sebebiyle ciddi semptomlar meydana gelmesi halinde ise hemen bir hastanenin acil servisine başvurulması gerekir.
BUZ
Buzun soğutma etkisi sayesinde sivrisineklerin ısırdığı bölgede oluşan kaşıntı, kızarıklık gibi problemlerin giderilmesi mümkündür. Buz, ısırılan bölgede uyuşma etkisi yaratarak kaşıntıyı da engeller.
KARBONAT
İnsan sağlığı açısından oldukça faydalı olan karbonat, aynı zamanda sivrisinek ısırıklarının olumsuz etkilerinden korunmak için de kullanılabilir. Karbonat, sivrisinek ısırığı sebebiyle enfekte olan bölgedeki pH seviyesini dengeler ve bu sayede bölgedeki kaşıntının yok olmasını sağlar.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesi, cilt hastalıklarının bitkisel tedavi sürecinde sıklıkla kullanılan ürünlerden bir tanesidir. Sivrisinek tarafından ısırılan bölgeye harici olarak uygulandığı takdirde kabarıklık, şişlik gibi problemleri giderir.
LAVANTA YAĞI
Lavanta yağının sayısız faydasından söz etmek mümkündür. Cilde doğrudan uygulandığı herhangi bir sorun teşkil etmeyen ender uçucu yağlar arasındadır. Pamukla birlikte ısırığın olduğu bölgeye uygulandığında, kısa süre içerisinde etkisini gösterir.
NANE
Nanenin aroması, sivrisinek ısırığının olduğu bölgedeki hassasiyet hissini bastırır. Nanenin bu etkisinden faydalanmak için taze nane kullanılması gerekir.