SEÇİM ÖNCESİ SARILIP FOTOĞRAF ÇEKİLDİ 1 YIL SONRA KAPI DIŞARI ETTİ

Yerel seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl 9 Mart günü Belediye iştiraki TARIM A.Ş'yi ziyaret eden ve burada işçilerden oy isteyen CHP'li Mustafa Bozbey, o akşam tüm işçilere, "Hiç merak etmeyin. Seçimi kazanalım, kimsenin ekmeği ile oynamayacağım. Herkes işine gücüne devam edecek" diye söz vermişti.