SON DAKİKA: Bursa'da 'Bu nasıl vicdansızlık' dedirten karar! Seçimden önce fotoğraf çektirdiği engelli işçiyi kovdu
Bursa Büyükşehir Belediyesi, CHP'ye geçtiği günden bu yana 700 işçinin işine son verdi. Başkan seçilen Mustafa Bozbey, seçimden önce hiçbir işçinin ekmeğinden olmayacağını defalarca deklare etmişti. Bozbey, akraba atamalarıyla da gündemden düşmezken, son olarak bir engelli işçinin daha ekmeğiyle oynadı. Bozbey'in seçimden önce, o işçiyle fotoğraf çektirdiği de ortaya çıktı.
SABAH
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, işçi kıyımı ve akraba atamaları ile Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. CHP'li Başkan Mustafa Bozbey, geldiğinden beri 700 işçiyi işten çıkarırken, son kurbanı Ramazan ayında engelli bir işçi oldu. Bozbey'in işte çıkardığı Veysel Karadoğan, çok zor günler geçirdiğini belirterek, "Yalvarırım yardım edin." dedi.
Bursa'da yerel seçimlerin ardından Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan CHP'li Mustafa Bozbey, ilk iş olarak, Baldızını, yeğenini ve CHP'li birçok ismin eş ve çocuklarını Belediyede işe almıştı.
Yaptığı eş, dost atamalarıyla gündemden düşmeyen Bozbey, seçimlerden önce ise Belediye işçilerini ziyaret etmiş ve kimseyi ekmeğinden etmeyeceğine dair sözler vermişti.
SÖZLER HAVADA KALDI! İŞÇİ KIYIMI YAPTI
Sabah'ın haberine göre; Ancak Başkan olduktan sonra sözünü tutmadı. Geride kalan 1 yıllık süreçte yaklaşık 700 işçiyi kapı dışarı eden CHP'li Bozbey, toplamda 17 engelli işçinin de ekmeğine son verdi. Engelli işçilerin son kurbanı olan Veysel Karadoğan ise Belediye iştiraki TARIM A.Ş'de peyzaj işçisi olarak çalışıyordu.
RAMAZAN AYINDA İŞSİZ BIRAKTI
Evli ve 3'ü öğrenci toplam 4 çocuk babası olan Karadoğan, Ramazan ayı başında gözünün yaşına bakılmadan işten kovuldu.
SEÇİM ÖNCESİ SARILIP FOTOĞRAF ÇEKİLDİ 1 YIL SONRA KAPI DIŞARI ETTİ
Yerel seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz yıl 9 Mart günü Belediye iştiraki TARIM A.Ş'yi ziyaret eden ve burada işçilerden oy isteyen CHP'li Mustafa Bozbey, o akşam tüm işçilere, "Hiç merak etmeyin. Seçimi kazanalım, kimsenin ekmeği ile oynamayacağım. Herkes işine gücüne devam edecek" diye söz vermişti.
Veysel Karadoğan ile de hatıra fotoğrafı çektiren Bozbey, 1 yıl sonra TARIM A.Ş'den yaklaşık 50 işçiyi kapı önüne koydu. Onlardan biri de hatıra fotoğrafı çektirdiği Veysel Karadoğan oldu.
"YALVARIRIM SESİMİ DUYUN"
Ramazan ayına işsiz girmek zorunda bırakılan Veysel Karadoğan'ın açıklamaları ise yürekleri dağladı. Karadoğan, "Başkan Bozbey'e, Belediye yetkililerine, herkese yalvarıyorum. İşime saatinde gidip saatinde geldim. İşimi seviyordum ve severek yaptım. Beni neden ekmeğimden ettiniz.
4 Çocuğum var. 3'ü okuyor. Evim kira. Mübarek Ramazan ayı bize zehir oldu. Uykularım kaçıyor, çaresizim. Bedensel engelim yüzünden fabrikalarda çalışamıyorum. Kimseden sadaka istemiyorum. Çoluk çocuğumun rızkını geri istiyorum" dedi.