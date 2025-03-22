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Haberler Galeri SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun 'terör' ifadesi sona erdi

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu'nun 'terör' ifadesi sona erdi

Son dakika haberi... Ekrem İmamoğlu'nun, yolsuzluk soruşturmasının ardından, terör soruşturması kapsamında 2. kez ifadesi alındı. İmamoğlu'nun ifadesi 5 saat sürdü. İBB'ye hem "Yolsuzluk" hem "Terör" soruşturmasında operasyonda gözaltına alınan şüpheliler akşam saatlerinde adliyeye sevk olacak.

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’terör’ ifadesi sona erdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

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SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’terör’ ifadesi sona erdi

Operasyonda gözaltına alınarak İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Yerleşkesi'ne getirilen İBB Başkanı İmamoğlu'nun, terör soruşturması kapsamında ifadesi alındı.

SON DAKİKA | Ekrem İmamoğlu’nun ’terör’ ifadesi sona erdi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltında bulunduğu Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne giderek ifade işlemlerini başlattı.