SON DAKİKA! İstanbul'da bu yollar 24 saat kapalı olacak: Valilik duyurdu
Son dakika haberleri... İstanbul'da bazı yollar 24 saatliğine kapandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 88 kişi gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Sokak çağrısı' yapmasıyla çok sayıda polis yaralandı. Sokakların karıştırılmasının önlenmesi ve provokasyonların sonlandırılması için İstanbul Valiliği, bugün saat: 14.00'te başlayıp cumartesi günü saat: 14.00'e kadar İstanbul'da kapanan yolları ve alternatif olarak sunulan güzergâhları paylaştı. İşte İstanbul'da trafiğe kapanan caddeler ve alternatif yollar...
HABER MERKEZİ
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İstanbul Valiliği'nce, 19 Mart Çarşamba günü, alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği açıklandı. Yeni karar doğrultusunda 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde: