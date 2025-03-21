SON DAKİKA! İstanbul'da bu yollar 24 saat kapalı olacak: Valilik duyurdu

Son dakika haberleri... İstanbul'da bazı yollar 24 saatliğine kapandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 88 kişi gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Sokak çağrısı' yapmasıyla çok sayıda polis yaralandı. Sokakların karıştırılmasının önlenmesi ve provokasyonların sonlandırılması için İstanbul Valiliği, bugün saat: 14.00'te başlayıp cumartesi günü saat: 14.00'e kadar İstanbul'da kapanan yolları ve alternatif olarak sunulan güzergâhları paylaştı. İşte İstanbul'da trafiğe kapanan caddeler ve alternatif yollar...

HABER MERKEZİ Giriş Tarihi : 21 Mart 2025 16:02 Son Güncelleme : 21 Mart 2025 16:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





