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Haberler Galeri SON DAKİKA! İstanbul'da bu yollar 24 saat kapalı olacak: Valilik duyurdu

SON DAKİKA! İstanbul'da bu yollar 24 saat kapalı olacak: Valilik duyurdu

Son dakika haberleri... İstanbul'da bazı yollar 24 saatliğine kapandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 88 kişi gözaltına alınması sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 'Sokak çağrısı' yapmasıyla çok sayıda polis yaralandı. Sokakların karıştırılmasının önlenmesi ve provokasyonların sonlandırılması için İstanbul Valiliği, bugün saat: 14.00'te başlayıp cumartesi günü saat: 14.00'e kadar İstanbul'da kapanan yolları ve alternatif olarak sunulan güzergâhları paylaştı. İşte İstanbul'da trafiğe kapanan caddeler ve alternatif yollar...

HABER MERKEZİ

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SON DAKİKA! İstanbul’da bu yollar 24 saat kapalı olacak: Valilik duyurdu

İstanbul Valiliği'nce, 19 Mart Çarşamba günü, alınan tedbirlere ek olarak bazı yolların trafiğe kapatılmasına karar verildiği açıklandı. Yeni karar doğrultusunda 21 Mart Cuma günü saat 14.00 ile 22 Mart Cumartesi günü saat 14.00 arası trafiğe kapatılan yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

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SON DAKİKA! İstanbul’da bu yollar 24 saat kapalı olacak: Valilik duyurdu

KAPANAN YOLLAR (14.00 İTİBARIYLA)

- Fevzipaşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Macar Kardeşler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- 15 Temmuz Şehitler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

SON DAKİKA! İstanbul’da bu yollar 24 saat kapalı olacak: Valilik duyurdu

- Şehzadebaşı Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Vezneciler Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Bulvarı ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

SON DAKİKA! İstanbul’da bu yollar 24 saat kapalı olacak: Valilik duyurdu

- Sahil Kennedy Caddesi (Samatya-Sirkeci Arası) ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Reşadiye Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Ragıp Gümüşpala Caddesi ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Galata Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar,

- Atatürk Köprüsü ve bu caddeye çıkan bütün yollar.

SON DAKİKA! İstanbul’da bu yollar 24 saat kapalı olacak: Valilik duyurdu

ALTERNATİF YOLLAR

- 10.Yıl Caddesi

- Namık Kemal Caddesi

- Sahil Kennedy Caddesi

- E-5 D100 Karayolu