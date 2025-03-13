DOKTORLARA HEDİYE

Ayrıca doktorlara sigara, puro, içki ve zeytinyağı gibi çeşitli hediyeler gönderildiği saptandı. İddiaya göre hastane şefi Yıldız'ın rapor için gelenlere, "Doktorlara mutlaka bu hediyeleri getirin" diye baskı kurduğu iddia edildi. Yapılan incelemelerde, İzmir, Manisa ve Ankara'dan gelen kişilere 1 ila 9 ay süreyle istirahat, heyet veya durum bildirir raporları verildiği anlaşıldı.

Operasyonda, hastane şefi Ali Rıza Yıldız ile Dahiliye Doktorları Mustafa U, Murat Ö. ve Kulak Burun Boğan Uzmanı Ufuk T. ile birlikte 11 kişi gözaltına alınarak sorgulandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Rıza Yıldız tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartı ile serbest kaldı.