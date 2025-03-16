SON DAKİKA: Suç makinesi İzmir'de yakayı ele verdi! Kan donduran cinayetlerin ayrıntıları ortaya çıktı
10 yıldır Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve geçtiğimiz gün İzmir'in Konak ilçesinde yakalanan Kemal Armağan'ın karıştığı 3 cinayetle ilgili dehşete düşüren ayrıntılar ortaya çıktı. Adeta kan davasına dönüşen olayların arkasından uyuşturucu rantı için mücadele eden iki çetenin kanlı mücadelesi çıktı.
CEYHAN TORLAK
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Interpol tarafından 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken önceki gün İzmir'in Konak ilçesinde sahte kimlikle yakalanan Kemal Armağan'ın (43) farklı tarihlerde karıştığı 3 cinayetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. SABAH'ın ulaştığı detaylara göre 13 yıldır devam eden ve adeta kan davasına dönüşen olayların arkasından uyuşturucu rantı için mücadele eden iki çetenin kanlı mücadelesi çıktı.
"Tottenham Boys" ve "Hackney Turks" Londra'nın en güçlü Türk çeteleri olarak şehre korku salarken, iki rakip çete İngiltere'nin eroin ticareti kontrol etmek için 2012'den beri 13 yıldır birbirleriyle savaşıyor. Hackney Türk grubunun liderliğini Baybaşinler yaparken, Tottenham Boys'i ise Eren kardeşler yönetiyor.İki çete arasındaki çatışmalar 2012'de "Hackney Turks" çetesinin liderlerinden Kemal Armağan'ın 32 yaşındaki "Kız Ali" lakaplı kardeşi Ali Armağan'ın Londra'nın kuzeyindeki Turnpike Lane metro istasyonu önünde otomobilinin içinde iki kişi tarafından 8 kurşunla öldürülmesinin ardından başladı.
Bu olayın hemen ardından Hacnkney Turks gurubu adeta Tottenham Boys çetesinin başındaki Eren ailesine savaş açtı. İlk olarak Kemal Eren (28) 2012'de aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı. Kemal Eren saldırı sonrası felç kaldı. Bu olayın hemen ardından Hacnkney Turks gurubu adeta Tottenham Boys çetesinin başındaki Eren ailesine savaş açtı. İlk olarak Kemal Eren (28) 2012'de aracını park ederken silahlı saldırıya uğradı. Kemal Eren saldırı sonrası felç kaldı.
Son olarak geçtiğimiz yıl Temmuz ayında Tottenham Boys'un lideri İzzet Eren'e Moldova'nın başkenti Kişinev'de şehrin kuzeydoğusundaki Alecu Russo Caddesi'nde 7 kurşunla infaz edildi.
OLAY YERİNE SCOOTER İLE GELMİŞ Behzat, Hüseyin ve İzzet Eren cinayetlerinin şüphelisi Kemal Armağan'ın Moldova'nın başkenti Kişinev'de İzzet Eren'i öldürmek için olay yerine yüzü maskeli şekilde scooter ile geldiği ortaya çıktı.
Kafede kahvesini yudumlayan Eren'e 7 kurşun sıktıktan sonra olay yerinden soğukkanlı bir şekilde uzaklaştı. Bu anlar da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.Kemal Armağan'ın İngiltere'den 2020'de tatil için Kahramanmaraş'a gelen Hüseyin Eren'i ise Elbistan İlçesi'nde bere ve güneş gözlüğü takarak geldiği olay yerinde susturucu takılı tabancayla öldürdüğü anlaşıldı.
SAHTE KİMLİKLE YAKALANMIŞTI Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceki gün Alsancak semti Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde şüphe üzerine yolda yürüyen bir kişiyi durdurmuştu.Polislere sahte kimlik gösteren şüphelinin Interpol tarafından kasten adam öldürmek suçundan 10 yıldır kırmızı bültenle aranan 43 yaşındaki Kemal Armağan olduğu anlaşılmıştı. Armağan tutuklanarak cezaevine gönderildi.