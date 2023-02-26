Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalanları tek tek deşifre oldu! İşte iftiralar ve gerçekler...

1. 23 Derece: ""Türkiye deprem acısıyla sarsılırken, Denizli'nin AKP'li Acıpayam Belediyesi depremin 9. günü Kıbrıs'a gezi düzenledi." 21 Şubat

İDDİA 23 Derece isimli hesap ve çok sayıda muhalif medya unsuru, Türkiye deprem acısıyla sarsılırken, Denizli'nin AK Partili Acıpayam Belediyesinin depremin 9. günü Kıbrıs'a gezi düzenlediği, belediye personeli ve muhtarların kumar masasında eğlendiklerini iddia etti.

GERÇEK Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın yayımladığı açıklamaya göre muhtarların söz konusu gezisi Acıpayam Belediyesi tarafından düzenlenmemiş olup Belediye'nin herhangi bir maddi katkısı da söz konusu değildir