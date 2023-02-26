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Haberler Galeri Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalanları tek tek deşifre oldu! İşte iftiralar ve gerçekler...

Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalanları tek tek deşifre oldu! İşte iftiralar ve gerçekler...

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yasa bürünmüştü. Depremlerin hemen ardından tüm devlet kurumları harekete geçerek yaraları sarmaya başladı. Binlerce yıkımın gerçekleştiği kentlerimizde devletle beraber vatandaşlar depremzedelere yardım etmeye çalıştı. Bir yandan da bu birlik ve beraberliğe nifak sokmaya ve halkı galeyana getirmeye uğraşanlarsa durmadı. Afet sonrası yapılan yüzlerce dezonformasyon şeklindeki haberlerin gerçekleriyse tek tek ortaya çıkıyor. İşte bu yalan haberlerin gerçek halleri...

Giriş Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 20:35 Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2023 Pazar 20:36
Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalanları tek tek deşifre oldu! İşte iftiralar ve gerçekler...

PROVOKASYONA DOYMADILAR!

Önce Kahramanmaraş merkezli iki deprem ardından Hatay'da yaşanan peş peşe depremler! Türkiye yaralarını sarmaya çalışırken bu sırada dezenformasyon ve algı operasyonu peşinde olanlar da vardı. İşte 6 Şubat'ta Maraş'ta gerçekleşen ilk depremden itibaren ortaya saçılan yalanlar ve gerçekler...

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Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalanları tek tek deşifre oldu! İşte iftiralar ve gerçekler...

1. 23 Derece: ""Türkiye deprem acısıyla sarsılırken, Denizli'nin AKP'li Acıpayam Belediyesi depremin 9. günü Kıbrıs'a gezi düzenledi." 21 Şubat

İDDİA 23 Derece isimli hesap ve çok sayıda muhalif medya unsuru, Türkiye deprem acısıyla sarsılırken, Denizli'nin AK Partili Acıpayam Belediyesinin depremin 9. günü Kıbrıs'a gezi düzenlediği, belediye personeli ve muhtarların kumar masasında eğlendiklerini iddia etti.

GERÇEK Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan'ın yayımladığı açıklamaya göre muhtarların söz konusu gezisi Acıpayam Belediyesi tarafından düzenlenmemiş olup Belediye'nin herhangi bir maddi katkısı da söz konusu değildir

Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalanları tek tek deşifre oldu! İşte iftiralar ve gerçekler...
Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalanları tek tek deşifre oldu! İşte iftiralar ve gerçekler...

2. Gökhan Özbek: "Kızılay çadırları ortada yok." 22 Şubat

İDDİA Gökhan Özbek, Kızılay'ın deprem bölgesinde çadır kurmadığını iddia etti.

GERÇEK Kızılay ilk anda deprem bölgesine 54 bin çadır sevk etmiştir. Hali hazırda Kızılay tarafından günde 50 konteyner üretilip deprem bölgesine gönderilmektedir. Ayrıca AFAD depremin etkili olduğu illerimizde şu ana kadar 287 noktada çadır kent alanları oluşturmuştur. Bireysel çadır talepleri ile birlikte 329 bin 382 çadır kurulumu tamamlanmıştır.

Sosyal medyadaki deprem provokatörlerinin yalanları tek tek deşifre oldu! İşte iftiralar ve gerçekler...

3. 23 Derece: "AKP'li Meclis Üyesi Yunus Kaya'nın müteahhitliğini yaptığı siteler 300 kişiye mezar olduktan sonra kendisi ortadan kayboldu. Bir depremzede bu konuyu Erdoğan'a sormak isteyince hızla uzaklaştırıldı!" 23 Şubat

İDDİA 23 Derece isimli hesap ve çok sayıda muhalif medya, yaptığı binalar depremde yıkılan Yunus Kaya isimli müteahhitin Ak Partili olması nedeniyle korunduğunu ileri sürdü.

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