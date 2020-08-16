"Tarihi Asansör" sokağına yapılacak yürüyen merdivene mahalleliden pankartlı tepki

"BİZE 45 SANTİMLİK YAYA YOLU BIRAKILIYOR"
Merdivenlerin olduğu yerde evi bulunan Burcu Çöldür, AA muhabirine, yapılması planlanan yürüyen merdiven projesiyle ilgili fikirlerinin sorulmadığını söyledi. Evlerinin önünde yürüyen merdiven istemediklerini aktaran Çöldür, şöyle konuştu:
"Burada okul var benim 3 çocuğum buradan okula gidip geliyor. Çocuklar öğlen tatilinde burada trafik olmadığı için evlerine gidip gelebiliyorlar. Burası güvenli. Ayrıca yağmur yağdığında buradan sel gidiyor. O alet hiçbir şekilde burada çalışmaz. Bize 45 santimlik yaya yolu bırakılıyor. Buradan ihtiyaç halinde ambulans, itfaiye gibi hiçbir şey inip çıkamaz. Biz mahalleli olarak bunu istemiyoruz." diye konuştu.