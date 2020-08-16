"Tarihi Asansör" sokağına yapılacak yürüyen merdivene mahalleliden pankartlı tepki

Fevzi Balkan da projeyi duyunca şaşırdıklarını ve yürüyen merdiveni istemediklerini söyledi. Böyle bir projeye ihtiyaç olmadığını savunan Balkan, şöyle konuştu:

"İzmir'in markası Tarihi Asansör en fazla turist çeken bölgelerden bir tanesi. Bu merdivenlerde de insanlar oturup asansörün fotoğrafını çekiyor, sohbet ediyorlar. Burada gelin ve damatlar da fotoğraf çektiriyor. Buraya bir merdiven yapıldığında sokak ve tarihi asansörün dokusuna hitap etmeyecek, tamamen ucube bir yapı gözükecektir. Yan tarafta okul var ve çocuklar yürüyen merdivenle çıktığı zaman riski var. Bunun bakımını da nasıl yapacaklar cevabı yok. Karşınızda bir muhatap bulamıyorsunuz. Biz de pankart asarak istemediğimizi söyledik."