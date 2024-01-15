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Haberler Galeri Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz günlerde bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere 7 bin 158 personel alınacağını açıklamıştı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Başvuru şartları neler? Hangi kadrolarda istihdam sağlanacak? İşte detaylar...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 14:49 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 Pazartesi 15:35

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı toplam kontenjanı ve meslek dağılımı belli oldu. Destek personeli, büro personeli, şoför, tarım işçisi gibi kadroların yanı sıra Ziraat Mühendisi, Veteriner Hekim, Gıda Mühendisi, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Laborant, Biolog, Harita Mühendisi, Orman Muhafaza Memuru gibi birçok kadroya alım yapılacak. Alım yapılacak personeller merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilecek. Başvuru yapmaya hazırlananlar ise şartları araştırıyor. Kamu kurumlarına personel alımlarında genel olarak yaş, eğitim, sınav şartları aranıyor. Güvenlik soruşturmasını geçenler memur olabiliyor. Peki 2024 Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Tarım ve Orman Bakanlığı alımı şartları neler? İşte, başvurulara ilişkin detaylar…

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Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacak toplam kontenjan ve meslek dağılımı duyuruldu. Ancak personel alımı ilanı henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı. Personel alımına ilişkin ilk ve son başvuru tarihi, genel şartlar, özel şartlar (eğitim, yaş, sınav) personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından belli olacak.

Personel alımlarında birçok meslek grubu olduğundan özel başvuru şartları değişkenlik gösterecek. Örneğin mühendis kadrolarına alım yapılan eğitim şartı ile koruma ve güvenlik kadrosuna yapılacak alımın özel şartları aynı olmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Şubat ayına kadar personel alımı başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada " 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler Bakanlığın internet sitesinde önümüzdeki dönemde duyurulacak." ifadeleri kullanıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI VE TOPLAM KONTENJAN

DESTEK PERSONELİ 1443

BÜRO PERSONELİ 1088

ZİRAAT MÜHENDİSİ 982

VETERİNER HEKİM 652

ŞOFÖR 487

GIDA MÜHENDİSİ 193

ORMAN MUHAFAZA MEMURU 162

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ 155

SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSİ 107

ORMAN MÜHENDİSİ 81

LABORANT 56

BİOLOG 33

BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSİ 18

HARİTA MÜHENDİSİ 15

KİMYA MÜHENDİSİ 14

İNŞAAT MÜHENDİSİ 6

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ 6

GEMİ ADAMI 2

1500 TARIM İŞÇİSİ

Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı başvuru yöntemi henüz belli olmadı. Ancak genel olarak başvuru işlemlerİ, "Kariyer Kapısı Platformu" üzerinden elektronik ortamda yapılıyor. Adayların herhangi bir kuruma giderek bizzat belge ibraz etmesi veya posta mail yoluyla başvuru yapması kabul edilmiyor.

PERSONEL ALIMLARI KPSS PUANI VE TERCİH ETKİLİ OLACAK!

Tarım ve Orman Bakanlığının resmi internet sitesinde 7 bin 158 personel alımı için yapılan açıklamada söz konusu personel alımlarının ÖSYM üzerinden merkezi alım usulü ile KPSS puanı ve adayların tercihleri dikkate alınarak gerçekleştirileceği duyuruld.

Merkeze bağlı taşra teşkilatında istihdam edilecek 1500 tarım işçisi alımı ise İŞKUR üzerinden kuru usulü ile belirlenecek.

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