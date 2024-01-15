Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158 personel alımı başvuruları başladı mı? Şartlar neler?

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 7 BİN 158 PERSONEL ALIMI İLANI YAYINLANDI MI?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından personel alımı yapılacak toplam kontenjan ve meslek dağılımı duyuruldu. Ancak personel alımı ilanı henüz Resmi Gazete'de yayınlanmadı. Personel alımına ilişkin ilk ve son başvuru tarihi, genel şartlar, özel şartlar (eğitim, yaş, sınav) personel alımı ilanının yayınlanmasının ardından belli olacak.

Personel alımlarında birçok meslek grubu olduğundan özel başvuru şartları değişkenlik gösterecek. Örneğin mühendis kadrolarına alım yapılan eğitim şartı ile koruma ve güvenlik kadrosuna yapılacak alımın özel şartları aynı olmayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Şubat ayına kadar personel alımı başvuru tarihlerinin duyurulması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada " 7 bin 158 personel alımına ilişkin başvuru şartları ve aranılacak nitelikler ile ilgili bilgiler Bakanlığın internet sitesinde önümüzdeki dönemde duyurulacak." ifadeleri kullanıldı.