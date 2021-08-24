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Tavaklı'daki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bölgede 1 ay içerisinde 10'uncu kez orman yangını çıktı.

Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 18:14 Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 18:32
Tavaklı'daki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 10'uncu kez orman yangını çıktı. Alemşah ile Tavaklı köyü arasındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi.

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Tavaklı'daki orman yangını kısmen kontrol altında

Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı; 1 uçak, 7 helikopter, 6 arazöz, Ezine ve Geyikli belediyelerine ait itfaiye araçları ve 64 personel yangına müdahale ediyor.

Tavaklı'daki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Tavaklı'daki orman yangını kısmen kontrol altında
Tavaklı'daki orman yangını kısmen kontrol altında
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