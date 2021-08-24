Tavaklı'daki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Bölgede 1 ay içerisinde 10'uncu kez orman yangını çıktı.
Giriş Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 18:14Güncelleme Tarihi: 24 Ağustos 2021 Salı 18:32
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Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Tavaklı köyünde 1 ay içerisinde 10'uncu kez orman yangını çıktı. Alemşah ile Tavaklı köyü arasındaki ormanlık alanda saat 15.30 sıralarında dumanları gören köylüler, durumu 177 ALO Orman Yangın İhbar Hattı'na bildirdi.