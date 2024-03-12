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Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır? Peygamber efendimiz teravih namazını nasıl kılardı?
Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır? Peygamber efendimiz teravih namazını nasıl kılardı? Onbinlerce kişi her akşam bu soruların yanıtlarını arıyor. Ramazan-ı Şerif ayı boyunca Teravih namazı tüm camilerde kılınıyor. Onbinlerce kişi her akşam Teravih namazı için camilere akın ediyor. Peki, Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır? Peygamber efendimiz teravih namazını nasıl kılardı? Teravih namazı farz mı? Teravih namazının önemi nedir? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 12 Mart 2024 12:51Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2024 12:59
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Ramazan ayı boyunca her yatsı namazının ardından teravih namazı da eda ediliyor. Akşam ezanı ile oruçlarını açan vatandaşlar yatsı ezanı ile camilere akın ediyor. Her yıl olduğu gibi Teravih namazları onbinlerce kişi tarafından kılınıyor. Camiler tıkabasa dolarken, Teravih namazının faziletleri ve önemi ile ilgili sorular da yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Teravih namazı kaç rekat? Teravih namazı nasıl kılınır? Peygamber efendimiz teravih namazını nasıl kılardı? İşte Teravih namazı ile ilgili önemli bilgiler...
Teravih namazı yatsı namazı ile birlikte eda edilir. Bilindiği üzere yatsı namazı 4 ilk sünnet, 4 farz, son 2 sünnet ve 3 vitir vacip olmak üzere 13 rekattır. Ramazan ayında teravih namazı ile birlikte yatsı namazı 33 rekattır. Yani teravih namazı başlı başına 20 rekattır.
TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?
Teravih namazı 20 rekat olarak kılınır. Hz. Muhammed teravihi cemaatle kıldırdıkları zaman 8 rek'at olarak kıldırmışlar, Ashâb da evlerinde bu namazı 20 rek'ata tamamlamışlardır. 20 rek'atın tamamının mescidde kılınmaya başlaması, Hz. Ömer zamanından itibarendir. O günden beri de 20 rekat olarak camilerde kılınmıştır.
* Teravihi en faziletli kılma şekli, 10 selâm ile ikişer rek'atlar halinde kılmaktır. Yaygın olan kılma şekli ise, 4 rek'atta bir selâm vermek suretiyle kılmaktır. 6 rek'atta bir selâm vererek de kılınabilir.
Teravihi iki rek'atta bir oturmak suretiyle tek selâmla 20 rek'at birden kılmak da mümkündür. Ancak gece namazlarını 8 rek'attan çok olarak bir selâmla kılmak mekruh olduğundan teravihi de bu tarzda kılmamalıdır.
Teravih kaç selâmla kılınırsa kılınsın, iki rek'atta bir mutlaka oturarak kılınmalıdır.
Eğer iki rek'attan sonra oturmayıp 4 rek'atta bir oturulmuş ise, o 4 rek'atlar iki rek'at sayılır. Selâm verilmese bile, her iki rek'at sonunda mutlaka oturulmalıdır.