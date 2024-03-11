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Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravih namazı tek niyetle kılınır mı? Teravih namazına nasıl niyet edilir?

Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Son iki senedir Kovid-19 tedbirler kapsamında camilerde teravih namazı kılınmamıştı. 11 ayın sultanı Ramazan'da bu yıl camilerde teravih namazı cemaatle birlikte kılınacak. 2022 yılının ilk teravih namazı bugün idrak edilecek. Teravih namazı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravih namazı tek niyetle kılınır mı? Teravih namazına nasıl niyet edilir? İşte cevaplar...