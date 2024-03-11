HaberlerGaleriTeravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravih namazı tek niyetle kılınır mı? Teravih namazına nasıl niyet edilir?
Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravih namazı tek niyetle kılınır mı? Teravih namazına nasıl niyet edilir?
Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Son iki senedir Kovid-19 tedbirler kapsamında camilerde teravih namazı kılınmamıştı. 11 ayın sultanı Ramazan'da bu yıl camilerde teravih namazı cemaatle birlikte kılınacak. 2022 yılının ilk teravih namazı bugün idrak edilecek. Teravih namazı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravih namazı tek niyetle kılınır mı? Teravih namazına nasıl niyet edilir? İşte cevaplar...
Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Müslümanlar, 1 Nisan Cuma günü iki yıllık aranın ardından yeniden teravihte camilerde buluşacak. Teravih namazını camilerde idrak edecek olmanın sevincini yaşayan vatandaşlar, teravih namazı hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Peki, teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravih namazı tek niyetle kılınır mı? Teravih namazına nasıl niyet edilir? İşte haberin detayları...
Ramazan ayında kılınan teravih namazı farz değil sünnettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır.
Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır; "Resûlullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı. Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı." diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı.
Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hâle gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı. Sabah olunca Efendimiz (asm), "Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır" buyurdu.
TERAVİH NAMAZI TEK NİYETLE KILINIR MI?
Teravih namazına başlarken niyet ettikten sonra her selam verişte yeniden niyet etmenin şart olup olmadığı konusunda Hanefî âlimleri farklı görüşlere sahiptir. Tercih edilen görüşe göre teravih namazı bir bütün olduğundan her iki veya dört rekâtta selam verdikten sonra yeniden niyet etme zorunluluğu bulunmamaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahr, I, 294; el-Fetâva'l-Hindiyye, I, 130).