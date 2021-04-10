Teravih namazında okunan dualar nelerdir? Ramazan'a mahsus olarak Hz. Muhammed döneminden günümüze kadar kılına gelen bir namaz olan teravih namazı bugün başlayacak. Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaza ara verildi. Bu kapsamda teravih namazı camilerde kılınmayacak. Diyanet'ten teravih namazının evde kılınabileceği açıklaması geldi. Peki, teravih namazında okunan dualar nelerdir? Teravih namazı sünnet mi, farz mı? Teravihte okunan salavat nedir? İşte ayrıntılar...