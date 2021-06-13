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Haberler Galeri Terör örgütü YPG/PKK Afrin'e saldırdı: Onlarca ölü ve yaralı var

Terör örgütü YPG/PKK Afrin'e saldırdı: Onlarca ölü ve yaralı var

Terör örgütü YPG/PKK, Halep'e bağlı Afrin'e alçakça saldırarak hastaneyi vurdu, sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. İnsanlık dışı saldırıda Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa Hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla vurdu. Art arda düzenlenen 2 füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi. 30'dan fazla yaralı var.

Giriş Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 01:15 Güncelleme Tarihi: 13 Haziran 2021 Pazar 01:17
Terör örgütü YPG/PKK Afrin'e saldırdı: Onlarca ölü ve yaralı var

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın Halep'e bağlı Afrin'e art arda düzenlediği 2 füzeli saldırıda bilanço artıyor. Sivil yerleşim bölgeleri ve sivil yardım ekiplerinin hedef alındığı 2 saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükselirken, yaralı sayısının da 30'dan fazla olduğu belirtildi.

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Terör örgütü YPG/PKK Afrin'e saldırdı: Onlarca ölü ve yaralı var

Saldırı sonucu Afrin'deki Şifa Hastanesi'nin hizmet dışı kaldığı, çok sayıda ambulansın zarar gördüğü bildirildi. Olay yerine intikal eden sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.

Terör örgütü YPG/PKK Afrin'e saldırdı: Onlarca ölü ve yaralı var

Hatay Valiliğinden yapılan ilk açıklamada, "Rejim tarafından kontrol edilen Tel Rıfat bölgesinden PKK//PYD terör örgütü unsurlarınca yapılan grad füzesi ve top atışları Afrin merkezde bulunan Özel Şifa Hastanesinin Acil Bölümüne isabet etmiştir. Hastanede tedavi görmekte olan 6 sivil hayatını kaybetmiş, 20'nin üzerinde sivilin yaralandığı tespit edilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti veren yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" ifadelerine yer verilmişti.

Terör örgütü YPG/PKK Afrin'e saldırdı: Onlarca ölü ve yaralı var

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya ilişkin "Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Terör örgütü YPG/PKK Afrin'e saldırdı: Onlarca ölü ve yaralı var

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin insanlık dışı bir saldırı daha gerçekleştirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Tel Rıfat bölgesinde yuvalanmış teröristler Afrin şehir merkezini ve Şifa hastanesini top ve ÇNRA atışlarıyla hedef aldı. Saldırıda 13 sivil hayatını kaybederken çok sayıda sivil de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terör örgütü PKK/YPG'ye ait hedefler derhal ateş altına alınmış, doğrudan masum sivilleri hedef alan bu alçak saldırı Rusya Federasyonu tarafına bildirilmiştir. İnsanlık düşmanı teröristler bu saldırıların hesabını misliyle vereceklerini bilmelidir."

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