'Timsah' olarak adlandırılıyorlar! İşte karada ve suda düşmanın korkulu rüyası 'Amfibi piyadeler'

"TİMSAH" OLARAK ADLANDIRILIYOR

Amfibi timi, özel görevlere yönelik teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra spor ve atış konusunda da "üst düzeyde" yetiştiriliyor. Amfibi deniz piyadeleri, su içinde de karadaki kadar hızlı hareket edebilmeleri ve görüntüleri dolayısıyla "timsah" olarak adlandırılıyor.